https://crimea.ria.ru/20240125/v-krivom-roge-mnogoetazhku-obstrelyali-iz-protivotankovogo-granatometa-1134463909.html

В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета

В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета - РИА Новости Крым, 25.01.2024

В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета

В четверг неизвестный в Кривом Роге открыл стрельбу по многоэтажному дому из ручного противотанкового гранатомета. Об этом со ссылкой на местное управлении... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T20:54

2024-01-25T20:54

2024-01-25T20:47

кривой рог

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В четверг неизвестный в Кривом Роге открыл стрельбу по многоэтажному дому из ручного противотанкового гранатомета. Об этом со ссылкой на местное управлении полиции пишет РИА Новости.Отмечается, что инцидент произошел утром 25 января. В результате повреждены несколько квартир и фасад дома. По заявлению полицейских, пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. "В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ: по данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении полиции.Гражданским лицам на Украине раздают стрелковое оружие не первый год. Для его получения достаточно было паспорта. А в марте 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения. Позже в Национальный центр управления обороной РФ зафиксировал на Украине сильный рост преступности и мародерства, причем налетчики используют оружие, которое раннее было роздано властями мирному населению.По мнению руководителя крымского филиала фонда развития гражданского общества, политолога и социолога Натальи Киселевой, этот закон не только очередная попытка Киева прикрыться людьми, но и способ заработать "дивиденды" среди радикально настроенных граждан Украины, которые поприветствуют такой закон, хотя и ранее не слишком в нем нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем обернется закон Зеленского о стрельбе гражданских по военнымУкраину захлестнула волна грабежей и мародерства - МинобороныВ Киеве гражданским лицам раздали 10 тысяч единиц оружия

кривой рог

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кривой рог, украина