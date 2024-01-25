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В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета
В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета
В четверг неизвестный в Кривом Роге открыл стрельбу по многоэтажному дому из ручного противотанкового гранатомета. Об этом со ссылкой на местное управлении... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T20:54
2024-01-25T20:54
2024-01-25T20:47
кривой рог
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В четверг неизвестный в Кривом Роге открыл стрельбу по многоэтажному дому из ручного противотанкового гранатомета. Об этом со ссылкой на местное управлении полиции пишет РИА Новости.Отмечается, что инцидент произошел утром 25 января. В результате повреждены несколько квартир и фасад дома. По заявлению полицейских, пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. "В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ: по данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении полиции.Гражданским лицам на Украине раздают стрелковое оружие не первый год. Для его получения достаточно было паспорта. А в марте 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения. Позже в Национальный центр управления обороной РФ зафиксировал на Украине сильный рост преступности и мародерства, причем налетчики используют оружие, которое раннее было роздано властями мирному населению.По мнению руководителя крымского филиала фонда развития гражданского общества, политолога и социолога Натальи Киселевой, этот закон не только очередная попытка Киева прикрыться людьми, но и способ заработать "дивиденды" среди радикально настроенных граждан Украины, которые поприветствуют такой закон, хотя и ранее не слишком в нем нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем обернется закон Зеленского о стрельбе гражданских по военнымУкраину захлестнула волна грабежей и мародерства - МинобороныВ Киеве гражданским лицам раздали 10 тысяч единиц оружия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кривой рог, украина
В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета
В Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажку из противотанкового гранатомета
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В четверг неизвестный в Кривом Роге открыл стрельбу по многоэтажному дому из ручного противотанкового гранатомета. Об этом со ссылкой на местное управлении полиции пишет РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел утром 25 января. В результате повреждены несколько квартир и фасад дома. По заявлению полицейских, пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
"В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ: по данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении полиции.
Гражданским лицам на Украине раздают стрелковое оружие не первый год. Для его получения достаточно было паспорта. А в марте 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения.
Позже в Национальный центр управления обороной РФ зафиксировал на Украине сильный рост преступности и мародерства
, причем налетчики используют оружие, которое раннее было роздано властями мирному населению.
По мнению руководителя крымского филиала фонда развития гражданского общества, политолога и социолога Натальи Киселевой, этот закон не только очередная попытка Киева прикрыться людьми
, но и способ заработать "дивиденды" среди радикально настроенных граждан Украины, которые поприветствуют такой закон, хотя и ранее не слишком в нем нуждались.
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