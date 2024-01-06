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Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела
Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил православных с Рождеством... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-06T23:58
2024-01-06T23:58
2024-01-07T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил православных с Рождеством Христовым.Глава РПЦ призвал прославить Господа добрыми делами и заботой к нуждающимся. "Есть такой ценный дар, которого более всего желает Господь: наше смиренное, любящее и милующее сердце. Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего — добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании патриарха, опубликованном на официальном сайте Московской патриархии.Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Читайте также на РИА Новости Крым:Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славянАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
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патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), рождество христово, религия, общество, россия, новости
Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела
Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела и проявить заботу к ближним
23:58 06.01.2024 (обновлено: 00:00 07.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил православных с Рождеством Христовым.
"Благословение Божие пусть пребывает над всеми вами: над народом нашим, над Отечеством нашим, над тем миром, в котором мы живем", — цитирует патриарха RТ.
Глава РПЦ призвал прославить Господа добрыми делами и заботой к нуждающимся.
"Есть такой ценный дар, которого более всего желает Господь: наше смиренное, любящее и милующее сердце. Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего — добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании патриарха, опубликованном на официальном сайте Московской патриархии.
Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова.
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