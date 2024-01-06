https://crimea.ria.ru/20240106/patriarkh-kirill-prizval-v-rozhdestvo-sovershat-dobrye-dela-1134027301.html

Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела

Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил православных с Рождеством... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-06T23:58

2024-01-06T23:58

2024-01-07T00:00

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

рождество христово

религия

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил православных с Рождеством Христовым.Глава РПЦ призвал прославить Господа добрыми делами и заботой к нуждающимся. "Есть такой ценный дар, которого более всего желает Господь: наше смиренное, любящее и милующее сердце. Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего — добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании патриарха, опубликованном на официальном сайте Московской патриархии.Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Читайте также на РИА Новости Крым:Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славянАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству

https://crimea.ria.ru/20240106/mitropolit-tikhon-pozdravil-pravoslavnykh-kryma-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134023587.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), рождество христово, религия, общество, россия, новости