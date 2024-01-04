Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240104/v-rospotrebnadzore-ukazali-na-pravila-uborki-kukhni-posle-prazdnikov-1126241750.html
Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать
Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать
Регулярная обработка кухонных поверхностей и холодильника дезинфицирующими средствами поможет избежать отравлений и кишечных инфекций в период новогодних... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T07:11
2024-01-04T07:11
совет эксперта
общество
здоровье
роспотребнадзор
новый год 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/76/1117627679_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_779194ba8561935dda2d90656bd88898.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Регулярная обработка кухонных поверхностей и холодильника дезинфицирующими средствами поможет избежать отравлений и кишечных инфекций в период новогодних праздников. О правилах проведения уборки рассказала лаборант Института дезинфектологии "Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Елизавета Терешкова, пишет РИА Новости.В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от использования губок и металлических мочалок. Первые невозможно качественно обработать от возможных микробов, вторые могут разрушиться, а их частички – попасть в пищу. Лучше всего остановить свой выбор на пластмассовых ершиках, щеточках и одноразовых тканевых салфетках. После использования щеточки обязательно обработать моющим средством, затем ополоснуть в проточной воде.Чтобы уборка не привела к отравлению или кишечному расстройству, следует отказаться от применения агрессивных или хлорсодержащих составов. Они могут попасть в продукты или напитки.Не меньшего внимания требуют холодильник и морозильная камера. Лаборант рекомендует вынуть все полки и ниши, затем тщательно вымыть их с моющим средством, ополоснуть в проточной воде. После этого необходимо также обработать их дезинфицирующим средством. В этом случае удастся удалить все бактерии и микроорганизмы, подчеркнула эксперт.Мытье кастрюль и посуды следует проводить в очень горячей воде – не ниже 45 градусов. Чистую посуду следует сушить так, чтобы жидкость стекала, а не оставалась внутри. В случае мытья в посудомоечной машине достаточно протереть посуду насухо и убрать в шкаф.Полы также необходимо мыть с добавлением специальных составов. Лучше всего сначала обработать поверхности со специальным шампунем, второй раз – чистой водой. Это позволит добиться лучшего результата, а также исключит возникновение аллергических реакций.Ранее организатор пространства Ирина Банчукова рассказала, как правильно расхламлять квартиру перед праздниками, чтобы эффект сохранился надолго.
https://crimea.ria.ru/20220414/nazvany-glavnye-oshibki-pri-uborke-spalni-1122952034.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/76/1117627679_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_fe36c032c11a75379f22644dcccbc074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество, здоровье, роспотребнадзор, новый год 2024
Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах мытья посуды и уборки дома после праздников

07:11 04.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУборка квартиры
Уборка квартиры - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Регулярная обработка кухонных поверхностей и холодильника дезинфицирующими средствами поможет избежать отравлений и кишечных инфекций в период новогодних праздников. О правилах проведения уборки рассказала лаборант Института дезинфектологии "Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Елизавета Терешкова, пишет РИА Новости.
В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от использования губок и металлических мочалок. Первые невозможно качественно обработать от возможных микробов, вторые могут разрушиться, а их частички – попасть в пищу. Лучше всего остановить свой выбор на пластмассовых ершиках, щеточках и одноразовых тканевых салфетках. После использования щеточки обязательно обработать моющим средством, затем ополоснуть в проточной воде.
"Уборку следует начинать с самых верхних шкафов. Особое внимание нужно удалять ручкам и полкам – их следует обработать дезинфицирующими средствами. После этого – протереть бумажными полотенцами", – рекомендует Терешкова.
Чтобы уборка не привела к отравлению или кишечному расстройству, следует отказаться от применения агрессивных или хлорсодержащих составов. Они могут попасть в продукты или напитки.
Номер в отеле
14 апреля 2022, 21:51
Названы главные ошибки при уборке спальни
Не меньшего внимания требуют холодильник и морозильная камера. Лаборант рекомендует вынуть все полки и ниши, затем тщательно вымыть их с моющим средством, ополоснуть в проточной воде. После этого необходимо также обработать их дезинфицирующим средством. В этом случае удастся удалить все бактерии и микроорганизмы, подчеркнула эксперт.
Мытье кастрюль и посуды следует проводить в очень горячей воде – не ниже 45 градусов. Чистую посуду следует сушить так, чтобы жидкость стекала, а не оставалась внутри. В случае мытья в посудомоечной машине достаточно протереть посуду насухо и убрать в шкаф.
Полы также необходимо мыть с добавлением специальных составов. Лучше всего сначала обработать поверхности со специальным шампунем, второй раз – чистой водой. Это позволит добиться лучшего результата, а также исключит возникновение аллергических реакций.
Ранее организатор пространства Ирина Банчукова рассказала, как правильно расхламлять квартиру перед праздниками, чтобы эффект сохранился надолго.
 
Совет экспертаОбществоЗдоровьеРоспотребнадзорНовый год 2024
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
10:05Крымский мост снова открыт для проезда
09:56Крымский мост закрыт
09:36Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
09:15Подъезды к Крымскому мосту: данные на утро среды
09:02Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
08:41Родину предать не могла: сто лет назад родилась Герой России Абденанова
08:20В Севастополе закрыт рейд
07:57Новый год в Симферополе: экскурсия по времени и традициям
07:34Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:15Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
22:08В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ
21:58Главное за день: 3 января
21:1675 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
20:49Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
20:38Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
20:14ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчина
19:54На Украине гремят взрывы
Лента новостейМолния