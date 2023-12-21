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Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые
Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые
Стрельба произошла в четверг в одной из школ Праги. В результате есть погибшие и десятки раненых. Об этом со ссылкой на чешскую полицию пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T18:10
2023-12-21T18:10
2023-12-21T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в четверг в одной из школ Праги. В результате есть погибшие и десятки раненых. Об этом со ссылкой на чешскую полицию пишет РИА Новости.Отмечается, что стрельба произошла на философском факультете Карлова университета.Уточняется, что стрелявшего нейтрализовали.
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чехия, происшествия, общество, новости, в мире
Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые
В Праге произошла стрельба в школе, нападающий нейтрализован
18:10 21.12.2023 (обновлено: 18:11 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в четверг в одной из школ Праги. В результате есть погибшие и десятки раненых. Об этом со ссылкой на чешскую полицию пишет РИА Новости.
Отмечается, что стрельба произошла на философском факультете Карлова университета.
"В данные момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха (в центре Праги). Сообщается о стрельбе в школе. На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении ведомства в соцсети.
Уточняется, что стрелявшего нейтрализовали.
"Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", - говорится в сообщении полиции.