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Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые

Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Стрельба в школе в Праге - есть погибшие и раненые

Стрельба произошла в четверг в одной из школ Праги. В результате есть погибшие и десятки раненых. Об этом со ссылкой на чешскую полицию пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T18:10

2023-12-21T18:10

2023-12-21T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в четверг в одной из школ Праги. В результате есть погибшие и десятки раненых. Об этом со ссылкой на чешскую полицию пишет РИА Новости.Отмечается, что стрельба произошла на философском факультете Карлова университета.Уточняется, что стрелявшего нейтрализовали.

чехия

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2023

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чехия, происшествия, общество, новости, в мире