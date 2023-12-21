https://crimea.ria.ru/20231221/bolshoe-otklyuchenie-sveta-v-sevastopole---adresa-i-sroki-1133720302.html

Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки

Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки

Часть абонентов Севастополя в пятницу останутся без электроснабжения из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.12.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РА Новости Крым. Часть абонентов Севастополя в пятницу останутся без электроснабжения из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 8 часов утра до 17.00 подача электроэнергии будет прекращена по бульвару Гидронавтов, в проездах Фрегатном и Стрелковом, по улицам Мате Залки, Василия Шукшина, Котляревского, Коцюбинского, Тайфунной, Урожайной, Виноградной, Паши Ангелиной, Полевой, Ивана Франко, Комдива Ласкина, хутор Лукомского, Паши Ангелиной, С. Дуплия, Б. Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Виноделов, Голицинской, 7км Балаклавского шоссе, на хуторе Лукомского, а также в границах садовых товариществ "Родник", "Весна", "Вагонник", "Золотая балка", "Кальфа-1", "Динамо-1", "Медик-3", "Медик-3А".В период с 9 часов утра до 17 часов на 1-1,5 часа отключения возможны по адресам: шоссе Генерала Моргунова, СТ "Сапун-Гора", Каштановый проезд, улицы Генерала Мельника, Демьяна Бедного, Богдановская, Большевистская, переулок Генерала Мельника, КСП Память Ленина, СНТ "Слип", улицы Кочубея, Дундича, Федько, Ватутина, Пархоменко, Террасная, Одесская.С 9 часов утра обеда без водоснабжения останутся абоненты, расположенные по улицам Керченская, Батумская, Бутакова, Демидова, Новороссийская, частично село Широкое, улицы Невская, проспект Невский, улицы Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Инкерманская, Багрия, Овражная,Окружная, Ореховая, Рассветная, Силантьева, Тарутинская, Дубинина.С 8 часов утра до 10.00 отключения пройдут по проспектам Коробкова и Короленко, по улицам Короленко, Ватутина, Николая Музыки, Челябинской.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВ России отменят комиссии банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров

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