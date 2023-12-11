https://crimea.ria.ru/20231211/vse-konfessii-splotilis-v-krymu-otmetili-den-pamyati-zhertv-natsizma-1133472727.html

Все конфессии сплотились: в Крыму отметили день памяти жертв нацизма

Все конфессии сплотились: в Крыму отметили день памяти жертв нацизма - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Все конфессии сплотились: в Крыму отметили день памяти жертв нацизма

Не только праздники, но и дни скорби объединяют все конфессии в Крыму, и это очень знаково. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор исторических... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T20:22

2023-12-11T20:22

2023-12-11T19:56

радио "спутник в крыму"

история

память

крым многонациональный

крым в великой отечественной войне

мнения

андрей ишин

нацизм

крымчаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Не только праздники, но и дни скорби объединяют все конфессии в Крыму, и это очень знаково. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин, комментируя мероприятия по случаю дня памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма.Этот день отмечается в Крыму 11 декабря. Традиционно мероприятия проходят, в том числе, на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия, где в 1941 году были расстреляны более 18 тысяч человек."Мы скорбим о десятках тысяч наших соотечественников, зверски убитых фашистами в годы гитлеровского террора. Эта скорбь объединяет нас. Она позволяет осмыслить прошлое, задуматься о настоящем, заглянуть в будущее, соотнести прошлое и современную политическую ситуацию и найти там немало, к большому сожалению, параллелей. Это обязывает нас возгревать в себе огонь памяти", – сказал Ишин.Он подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны фашисты за время оккупации Крыма уничтожили 135 тысяч человек – людей разных национальностей. Все это были женщины, дети, старики и те, кто по каким-то причинам были комиссованы, так как большинство мужского населения в то время мобилизовали на фронт."То есть, это мирное население. Центральный музей Тавриды. Там находился пункт сбора евреев и крымчаков, которых потом вывозили на зверские казни. Стены буквально плачут здесь. И это не только в Симферополе, но и в Белогорске, там поле возле села Крымчак, где были зверские убийства представителей крымчакского народа. Это "Красная горка" в Евпатории, Багеровский ров в Керчи, Балаклавское шоссе в Севастополе… Много таких мест наша святая земля, к сожалению, имеет в своей истории", – напомнил Ишин.И очень символичным, по его словам, является то, что ежегодно в этот день чтут память своих безвинно загубленных нацистами соотечественников все крымчане, независимо от национальности и вероисповедания.Он также высказал мнение, что Крымская весна, десятилетие которой будет отмечаться в 2024 году, спасла 175 этнических сообществ Крыма от очередного геноцида.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский холокост: истории расстрелянных семей"А фашисты — это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова с

https://crimea.ria.ru/20231211/v-simferopole-pochtili-pamyat-ubitykh-natsistami-krymchakov-i-evreev-1133464856.html

https://crimea.ria.ru/20230905/putin-predlozhil-podgotovit-vystavku-arkhivnykh-dokumentov-vremen-vov-1131183169.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, память, крым многонациональный, крым в великой отечественной войне, мнения, андрей ишин, нацизм, крымчаки