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ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса
ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса - РИА Новости Крым, 17.11.2023
ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса
ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса", сообщает банк. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T13:08
2023-11-17T13:08
промсвязьбанк (псб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса", сообщает банк.По словам старшего вице-президента, руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, запуск онлайн-кредитования несколько лет назад позволил банку вывести процесс выдачи финансирования малому и среднему бизнесу на новый уровень.Он отметил, что рост удовлетворенности бизнеса процессом кредитования зависит как от уровня цифровизации клиентского пути, так и от объема данных, доступных банкам для установки лимитов и принятия решения о выдаче финансирования.Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG ежегодно награждает лучшие банки в области кредитования малого бизнеса. При подсчете баллов учитываются результаты тайных покупок, мониторинг условий кредитования и итоги опроса клиентов.
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промсвязьбанк (псб), банк, деньги, кредит
ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса

ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса

13:08 17.11.2023
 
© Фото: Пресс-служба ПСБПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса
ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса
© Фото: Пресс-служба ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса", сообщает банк.
По словам старшего вице-президента, руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, запуск онлайн-кредитования несколько лет назад позволил банку вывести процесс выдачи финансирования малому и среднему бизнесу на новый уровень.
Он отметил, что рост удовлетворенности бизнеса процессом кредитования зависит как от уровня цифровизации клиентского пути, так и от объема данных, доступных банкам для установки лимитов и принятия решения о выдаче финансирования.
"Поэтому надо стремиться к взаимному обмену информацией между госструктурами, банками, маркетплейсами, сотовыми операторами и другими участниками рынка, в том числе, через Open API, что будет способствовать доступности финансирования для малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова Чернощекина.
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG ежегодно награждает лучшие банки в области кредитования малого бизнеса. При подсчете баллов учитываются результаты тайных покупок, мониторинг условий кредитования и итоги опроса клиентов.
 
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