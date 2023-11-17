https://crimea.ria.ru/20231117/psb-poluchil-premiyu-za-servis-v-kreditovanii-malogo-biznesa-1132853514.html

ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса

ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса - РИА Новости Крым, 17.11.2023

ПСБ получил премию за сервис в кредитовании малого бизнеса

ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса", сообщает банк. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T13:08

2023-11-17T13:08

2023-11-17T13:08

промсвязьбанк (псб)

банк

деньги

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132853400_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_837ee7a7a41dd8457020a8e0d4120d8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса", сообщает банк.По словам старшего вице-президента, руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, запуск онлайн-кредитования несколько лет назад позволил банку вывести процесс выдачи финансирования малому и среднему бизнесу на новый уровень.Он отметил, что рост удовлетворенности бизнеса процессом кредитования зависит как от уровня цифровизации клиентского пути, так и от объема данных, доступных банкам для установки лимитов и принятия решения о выдаче финансирования.Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG ежегодно награждает лучшие банки в области кредитования малого бизнеса. При подсчете баллов учитываются результаты тайных покупок, мониторинг условий кредитования и итоги опроса клиентов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), банк, деньги, кредит