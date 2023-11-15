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ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал" - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"
ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал" - РИА Новости Крым, 15.11.2023
ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"
IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T13:50
2023-11-15T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк.Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ.Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России.Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия".Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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промсвязьбанк (псб), новости, экономика, общество
ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"

ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"

13:50 15.11.2023 (обновлено: 13:54 15.11.2023)
 
© Пресс-служба ПСБПросто капитал
Просто капитал
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк.
Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ.
"Проведение форума "Просто капитал" уже стало традиционным, и ежегодно мероприятие привлекает все большее число слушателей, поскольку участники форума – профессионалы в сфере банковской, финансовой, инвестиционной, экономической деятельности – поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многое другое. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента — директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России.
Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия".
Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.
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