https://crimea.ria.ru/20231115/psb-provedet-iv-rossiyskiy-forum-po-fingramotnosti-prosto-kapital-1132802491.html

ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"

ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал" - РИА Новости Крым, 15.11.2023

ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"

IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк. РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T13:50

2023-11-15T13:50

2023-11-15T13:54

промсвязьбанк (псб)

новости

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132802629_36:0:781:419_1920x0_80_0_0_2c2740c4e965fbf066cdfc6d233e1ee0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк.Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ.Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России.Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия".Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), новости, экономика, общество