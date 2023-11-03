https://crimea.ria.ru/20231103/putin-provodit-vstrechu-s-novym-sostavom-op-rossii---translyatsiya-1132540707.html

Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция

Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого, состава, в который впервые вошли представители новых... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T14:56

2023-11-03T14:56

2023-11-03T14:56

владимир путин (политик)

общественная палата российской федерации

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого, состава, в который впервые вошли представители новых регионов страны.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общественная палата российской федерации, общество, политика, прямая трансляция, видео, новости