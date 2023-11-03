https://crimea.ria.ru/20231103/putin-provodit-vstrechu-s-novym-sostavom-op-rossii---translyatsiya-1132540707.html
Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция
Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого, состава, в который впервые вошли представители новых... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T14:56
2023-11-03T14:56
2023-11-03T14:56
владимир путин (политик)
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого, состава, в который впервые вошли представители новых регионов страны.
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2023
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), общественная палата российской федерации, общество, политика, прямая трансляция, видео, новости
Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция
Путин проводит встречу с новым составов Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого, состава, в который впервые вошли представители новых регионов страны.