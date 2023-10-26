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Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO
Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO
В сентябре 2023 года состоялась российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера JAECOO J7, официальным дилером РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T12:26
2023-10-26T12:27
транспорт
черномор авто
общество
автомобиль
автотранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В сентябре 2023 года состоялась российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера JAECOO J7, официальным дилером бренда стала компания "Черномор Авто".Новинка сочетает в себе набор инновационных технологий и первоклассных внедорожных возможностей. В России кроссоверы представлены с передним и полным приводом. Клиентам доступен выбор между четырьмя комплектациями: Lifestyle (Лайфстайл), Ultimate (Ультимейт), Active (Актив) и Supreme (Супрем).В базовой версии Lifestyle JAECOO J7 имеет весь необходимый функционал и широкий перечень базового оборудования: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти. Также предусмотрены функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с ключа, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия. Дополнительный комфорт обеспечивают качественные материалы отделки салона, круиз-контроль, система Start-Stop (вкл/выкл двигатель), беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Водителю доступен выбор из нескольких режимов движения в зависимости от сложности и изменения дорожных и климатических условий. Цены на JAECOO J7 в исполнении Lifestyle стартуют от 2 999 900 рублей.Новинка в комплектации Ultimate отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с яркими красными тормозными суппортами, наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home (Следуй за мной домой) и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше. Кроме того, автомобиль в более продвинутой версии дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем (проецируемый дисплей или индикатор на лобовом стекле), умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Кресло переднего пассажира здесь имеет функцию вентиляции и электрорегулировки по четырем различным направлениям, аудиосистема — восемь динамиков, а мультимедийный центр — сенсорный экран с увеличенной до 14,8 дюйма диагональю и голосовым управлением. Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки. Стоимость кроссовера в комплектации Ultimate начинается с 3 229 900 рублей.Комплектация Active во многом схожа базовой версией Lifestyle, однако в этой комплектации новинка оснащается эффективной системой полного привода. Цена на JAECOO J7 в комплектации Active в дилерских центрах бренда начинается с отметки 3 269 900 рублей.Кроссовер в топовом исполнении Supreme соответствует комплектации Ultimate и дополняется системой интеллектуального полного привода. Интеллектуальная система ARDIS — All Road Drive Intelligent System (Интеллектуальная система полного привода) — позволяет кроссоверу преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий. Благодаря интегрированному сервоусилителю тормозов IPB (айпиби) время подключения полноприводной системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, составляет менее 0,1 секунды. ARDIS обеспечивает неизменно высокие внедорожные характеристики и при перепадах температур, и на больших высотах. Система автоматически активируется на любой скорости, когда это необходимо. Водителю доступны семь режимов движения для максимальной уверенности в любых условиях: экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также режимы для езды по снегу, песку и грязи. Цены на JAECOO J7 в исполнении Supreme начинаются от 3 409 900 рублей.Кроссовер JAECOO J7 во всех комплектациях оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент, равный 275 Нм, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 (ДСТ7) с двойным "мокрым" сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 километров.Новый JAECOO J7 уже в наличии у официального дилера "Черномор Авто".Запись на тест-драй по тел. +7 978 530 30 30. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная 33. Подробности на jaecoo-chernomor.ru.* РекламаООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549Erid: 4CQwVszH9pUnJwS4b51
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, черномор авто, общество, автомобиль, автотранспорт
Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO

Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO

12:26 26.10.2023 (обновлено: 12:27 26.10.2023)
 
© Фото предоставлено пресс-службой "Черномор Авто".Компания "Черномор Авто" стала официальным дилером бренда JAECOO
Компания Черномор Авто стала официальным дилером бренда JAECOO
© Фото предоставлено пресс-службой "Черномор Авто".
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В сентябре 2023 года состоялась российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера JAECOO J7, официальным дилером бренда стала компания "Черномор Авто".
Новинка сочетает в себе набор инновационных технологий и первоклассных внедорожных возможностей. В России кроссоверы представлены с передним и полным приводом. Клиентам доступен выбор между четырьмя комплектациями: Lifestyle (Лайфстайл), Ultimate (Ультимейт), Active (Актив) и Supreme (Супрем).
В базовой версии Lifestyle JAECOO J7 имеет весь необходимый функционал и широкий перечень базового оборудования: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти. Также предусмотрены функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с ключа, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия. Дополнительный комфорт обеспечивают качественные материалы отделки салона, круиз-контроль, система Start-Stop (вкл/выкл двигатель), беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Водителю доступен выбор из нескольких режимов движения в зависимости от сложности и изменения дорожных и климатических условий. Цены на JAECOO J7 в исполнении Lifestyle стартуют от 2 999 900 рублей.
Новинка в комплектации Ultimate отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с яркими красными тормозными суппортами, наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home (Следуй за мной домой) и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше. Кроме того, автомобиль в более продвинутой версии дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем (проецируемый дисплей или индикатор на лобовом стекле), умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Кресло переднего пассажира здесь имеет функцию вентиляции и электрорегулировки по четырем различным направлениям, аудиосистема — восемь динамиков, а мультимедийный центр — сенсорный экран с увеличенной до 14,8 дюйма диагональю и голосовым управлением. Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки. Стоимость кроссовера в комплектации Ultimate начинается с 3 229 900 рублей.
Комплектация Active во многом схожа базовой версией Lifestyle, однако в этой комплектации новинка оснащается эффективной системой полного привода. Цена на JAECOO J7 в комплектации Active в дилерских центрах бренда начинается с отметки 3 269 900 рублей.
Кроссовер в топовом исполнении Supreme соответствует комплектации Ultimate и дополняется системой интеллектуального полного привода. Интеллектуальная система ARDIS — All Road Drive Intelligent System (Интеллектуальная система полного привода) — позволяет кроссоверу преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий. Благодаря интегрированному сервоусилителю тормозов IPB (айпиби) время подключения полноприводной системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, составляет менее 0,1 секунды. ARDIS обеспечивает неизменно высокие внедорожные характеристики и при перепадах температур, и на больших высотах. Система автоматически активируется на любой скорости, когда это необходимо. Водителю доступны семь режимов движения для максимальной уверенности в любых условиях: экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также режимы для езды по снегу, песку и грязи. Цены на JAECOO J7 в исполнении Supreme начинаются от 3 409 900 рублей.
Кроссовер JAECOO J7 во всех комплектациях оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент, равный 275 Нм, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 (ДСТ7) с двойным "мокрым" сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 километров.
Новый JAECOO J7 уже в наличии у официального дилера "Черномор Авто".
Запись на тест-драй по тел. +7 978 530 30 30. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная 33. Подробности на jaecoo-chernomor.ru.
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ООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549
Erid: 4CQwVszH9pUnJwS4b51
 
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