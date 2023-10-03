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Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Без осадков: погода в Крыму во вторник
Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T00:01
2023-10-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем +21…+23.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231001/osennyaya-pogoda-pridet-v-krym-s-nachalom-oktyabrya-1131744722.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник без осадков

00:01 03.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с . Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +17, днем +19…+24, в горах +13…+18 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем +21…+23.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.
Осень - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 19:59Радио "Спутник в Крыму"
Осенняя погода придет в Крым с началом октября
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 октября
23:02Главное за день: 2 октября
22:48Cамые популярные певец и певица России – опрос
22:27"Незалэжна" демография: население Украины сократилось до 23 млн человек
22:04Главные новости Крыма: 2 октября
21:53Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь
21:31Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине
21:02В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
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20:27Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах
20:02Крымский мост перекроют до утра вторника 3 октября – причины
19:52Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
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19:02Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках
18:58Более 120 тысяч человек приняли участие в фестивале "Энергия Юга"
18:52Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300%
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