https://crimea.ria.ru/20231003/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1131761912.html

Без осадков: погода в Крыму во вторник

Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Без осадков: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T00:01

2023-10-03T00:01

2023-10-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем +21…+23.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231001/osennyaya-pogoda-pridet-v-krym-s-nachalom-oktyabrya-1131744722.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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