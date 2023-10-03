https://crimea.ria.ru/20231003/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1131761912.html
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T00:01
2023-10-03T00:01
2023-10-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем +21…+23.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231001/osennyaya-pogoda-pridet-v-krym-s-nachalom-oktyabrya-1131744722.html
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с . Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +17, днем +19…+24, в горах +13…+18 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем +21…+23.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.