https://crimea.ria.ru/20230929/putin-vystupit-s-videoobrascheniem-k-rossiyanam-1131748716.html

Путин выступит с видеообращением к россиянам

Путин выступит с видеообращением к россиянам - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Путин выступит с видеообращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T14:33

2023-09-29T14:33

2023-09-29T14:33

владимир путин (политик)

политика

день воссоединения с россией

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Путин ранее подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.Накануне президент общался с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в ходе встречи с 26 избранными руководителями регионов. В Кремле отметили, что такое общение проходит регулярно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99% проголосовавших, в ЛНР – 98%, в Херсонской области – 87%, в Запорожской области - 93%. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентябряВернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с РоссиейВ Артеке ко Дню воссоединения с новыми территориями создали живую картину

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, день воссоединения с россией, новости, новые регионы россии