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Путин выступит с видеообращением к россиянам - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Путин выступит с видеообращением к россиянам
Путин выступит с видеообращением к россиянам - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Путин выступит с видеообращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T14:33
2023-09-29T14:33
владимир путин (политик)
политика
день воссоединения с россией
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Путин ранее подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.Накануне президент общался с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в ходе встречи с 26 избранными руководителями регионов. В Кремле отметили, что такое общение проходит регулярно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99% проголосовавших, в ЛНР – 98%, в Херсонской области – 87%, в Запорожской области - 93%. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентябряВернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с РоссиейВ Артеке ко Дню воссоединения с новыми территориями создали живую картину
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, день воссоединения с россией, новости, новые регионы россии
Путин выступит с видеообращением к россиянам

Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией

14:33 29.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Путин ранее подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.
"Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией", - сказал Песков.
Накануне президент общался с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в ходе встречи с 26 избранными руководителями регионов. В Кремле отметили, что такое общение проходит регулярно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99% проголосовавших, в ЛНР – 98%, в Херсонской области – 87%, в Запорожской области - 93%. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Владимир Путин (политик)ПолитикаДень Воссоединения с РоссиейНовостиНовые регионы России
 
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