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Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Крымский мост закрыли для проезда
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в пятницу утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T09:58
2023-09-22T09:58
2023-09-22T10:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в пятницу утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на утро пятницы очередей на проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Движение осуществлялось в обычном режиме.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост закрыли для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
09:58 22.09.2023 (обновлено: 10:02 22.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в пятницу утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро пятницы очередей на проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Движение осуществлялось в обычном режиме.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.