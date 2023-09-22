https://crimea.ria.ru/20230922/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1131593803.html

Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Крымский мост закрыли для проезда

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в пятницу утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T09:58

2023-09-22T09:58

2023-09-22T10:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в пятницу утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на утро пятницы очередей на проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Движение осуществлялось в обычном режиме.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань