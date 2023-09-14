РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБАвтотранспорт
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" – участнику свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму – кредит на сумму 2,27 миллиарда рублей на приобретение автотранспорта в рамках реализации инвестиционного проекта строительства логистического центра в Крыму, сообщает пресс-службы банка.
РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Кредитные средства направят на развитие автопарка компании, в том числе для приобретения нового грузового автотранспорта и автобусов, благодаря чему будет усовершенствована транспортная логистика и снижена средняя стоимость перевозок при полном комплексе услуг, говорится в сообщении.
"Воспользоваться льготным кредитом на комфортных условиях могут резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Республики Крым и города Севастополя направлениях. Обеспечение инвестиций в экономику полуострова является одной из важнейших задач для банка, и у нас есть все необходимые ресурсы для плодотворной работы с участниками СЭЗ", – цитирует пресс-служба старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.