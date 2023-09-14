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РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму
РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2023
РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" – участнику свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму – кредит на сумму 2,27 миллиарда... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T14:45
2023-09-14T14:45
рнкб (пао)
крым
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
новости крыма
логистика
кредит
экономика
автотранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" – участнику свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму – кредит на сумму 2,27 миллиарда рублей на приобретение автотранспорта в рамках реализации инвестиционного проекта строительства логистического центра в Крыму, сообщает пресс-службы банка.РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Кредитные средства направят на развитие автопарка компании, в том числе для приобретения нового грузового автотранспорта и автобусов, благодаря чему будет усовершенствована транспортная логистика и снижена средняя стоимость перевозок при полном комплексе услуг, говорится в сообщении.
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рнкб (пао), крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, новости крыма, логистика, кредит, экономика, автотранспорт, инвестиции, строительство, банк

РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму

14:45 14.09.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБАвтотранспорт
Автотранспорт
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" – участнику свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму – кредит на сумму 2,27 миллиарда рублей на приобретение автотранспорта в рамках реализации инвестиционного проекта строительства логистического центра в Крыму, сообщает пресс-службы банка.
РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Кредитные средства направят на развитие автопарка компании, в том числе для приобретения нового грузового автотранспорта и автобусов, благодаря чему будет усовершенствована транспортная логистика и снижена средняя стоимость перевозок при полном комплексе услуг, говорится в сообщении.

"Воспользоваться льготным кредитом на комфортных условиях могут резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Республики Крым и города Севастополя направлениях. Обеспечение инвестиций в экономику полуострова является одной из важнейших задач для банка, и у нас есть все необходимые ресурсы для плодотворной работы с участниками СЭЗ", – цитирует пресс-служба старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

РНКБ (ПАО)КрымСвободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеНовости КрымаЛогистикаКредитЭкономикаАвтотранспортИнвестицииСтроительствоБанк
 
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