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РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму

РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2023

РНКБ в рамках льготной госпрограммы финансирует резидентов СЭЗ в Крыму

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" – участнику свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму – кредит на сумму 2,27 миллиарда... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T14:45

2023-09-14T14:45

2023-09-14T14:45

рнкб (пао)

крым

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" – участнику свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму – кредит на сумму 2,27 миллиарда рублей на приобретение автотранспорта в рамках реализации инвестиционного проекта строительства логистического центра в Крыму, сообщает пресс-службы банка.РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Кредитные средства направят на развитие автопарка компании, в том числе для приобретения нового грузового автотранспорта и автобусов, благодаря чему будет усовершенствована транспортная логистика и снижена средняя стоимость перевозок при полном комплексе услуг, говорится в сообщении.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, новости крыма, логистика, кредит, экономика, автотранспорт, инвестиции, строительство, банк