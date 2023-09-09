https://crimea.ria.ru/20230909/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-vecher-subboty-1131285584.html

Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы

Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы

На 19:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T19:28

2023-09-09T19:28

2023-09-09T19:28

крымский мост

керченский пролив

транспорт

логистика

крым

новости крыма

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На 19:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По Крымскому мосту могут проезжать только легковые автомобили. В целях безопасности все автотранспортные средства, а также их пассажиры проходят досмотр. Легковые авто без сумок или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, если багажа много – отправляют на сканер. Остальные транспортные средства направляются по сухопутному коридору через новые российские регионы.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Накануне ночью проезд к Крымскому мосту перекрывали с 01:34 до 02:42 часов.

крымский мост

керченский пролив

крым

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, транспорт, логистика, крым, новости крыма, кубань