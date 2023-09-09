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Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы
Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы
На 19:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T19:28
2023-09-09T19:28
2023-09-09T19:28
крымский мост
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На 19:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По Крымскому мосту могут проезжать только легковые автомобили. В целях безопасности все автотранспортные средства, а также их пассажиры проходят досмотр. Легковые авто без сумок или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, если багажа много – отправляют на сканер. Остальные транспортные средства направляются по сухопутному коридору через новые российские регионы.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Накануне ночью проезд к Крымскому мосту перекрывали с 01:34 до 02:42 часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, логистика, крым, новости крыма, кубань
Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы
Крымский мост: затруднений в проезде нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На 19:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
По Крымскому мосту могут проезжать только легковые автомобили. В целях безопасности все автотранспортные средства, а также их пассажиры проходят досмотр. Легковые авто без сумок или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, если багажа много – отправляют на сканер. Остальные транспортные средства направляются по сухопутному коридору через новые российские регионы.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Накануне ночью проезд к Крымскому мосту перекрывали с 01:34 до 02:42 часов.