Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-dannye-na-utro-chetverga-1131224441.html
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-07T09:46
2023-09-07T09:46
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
транспорт
морской транспорт
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130117345_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_27c3c65ce521ec31f519cca86a2685ac.jpg
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 7 сентября ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +23…24", - говорится в Telegram-канале.За минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 324 589 пассажиров и 188 347 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 615 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост. По состоянию на утро четверга транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьОбстановка на Крымском мосту: информация на утро четвергаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130117345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9186a896f477f8af2f25d71a13a6a950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, новости крыма, инфографика
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга

Керченская переправа 7 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений

09:46 07.09.2023
 
Читать в
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 7 сентября 2023
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 7 сентября ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +23…24", - говорится в Telegram-канале.
За минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 324 589 пассажиров и 188 347 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 615 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост. По состоянию на утро четверга транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
Обстановка на Крымском мосту: информация на утро четверга
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосМорРечФлотТранспортМорской транспортПогода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала