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Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-07T09:46
2023-09-07T09:46
2023-09-07T09:46
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"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 7 сентября ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +23…24", - говорится в Telegram-канале.За минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 324 589 пассажиров и 188 347 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 615 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост. По состоянию на утро четверга транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьОбстановка на Крымском мосту: информация на утро четвергаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
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Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Керченская переправа 7 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 7 сентября ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +23…24", - говорится в Telegram-канале.
За минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 324 589 пассажиров и 188 347 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 615 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост. По состоянию на утро четверга транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет.
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