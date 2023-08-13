https://crimea.ria.ru/20230813/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-voskresenya-1130709120.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья

Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья

В очереди перед Крымским мостом по состоянию на 20:00 более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T20:02

2023-08-13T20:02

2023-08-13T20:05

крымский мост

транспорт

логистика

крым

керчь

краснодарский край

тамань

ситуация на дорогах крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111704/28/1117042871_0:210:2799:1784_1920x0_80_0_0_b65a432ad7faf31cf30b08cb5a2206a8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом по состоянию на 20:00 более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

https://crimea.ria.ru/20230813/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-voskresene-pogoda-i-trafik-1130702473.html

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, краснодарский край, тамань, ситуация на дорогах крыма