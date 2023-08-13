https://crimea.ria.ru/20230813/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-voskresenya-1130709120.html
Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья
Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья
В очереди перед Крымским мостом по состоянию на 20:00 более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T20:02
2023-08-13T20:02
2023-08-13T20:05
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом по состоянию на 20:00 более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230813/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-voskresene-pogoda-i-trafik-1130702473.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, краснодарский край, тамань, ситуация на дорогах крыма
Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья
В очереди перед Крымским мостом более 500 автомобилей
20:02 13.08.2023 (обновлено: 20:05 13.08.2023)