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Какой сегодня праздник: 10 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Какой сегодня праздник: 10 мая
Какой сегодня праздник: 10 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Какой сегодня праздник: 10 мая
Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 116 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-10T00:00
2023-05-09T17:43
праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 116 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день появились первые бумажные деньги в Англии и родился журналист Влад Листьев.Что празднуют в миреВ сети также набирает популярности День девяти жизней. Почему и кто его так назвал, неизвестно. Но считается, что в этот день можно начать жизнь с чистого листа и выкинуть из головы неприятные воспоминания.В Германии в этот день отмечают День книги. 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму.А еще 10 мая День горничных в Японии, День цветов в Азербайджане, День детей на Мальдивах, День матери в Мекске, Гватемале и Сальвадоре и Всемирный день движения "За здоровье".Знаменательные событияПервый военный корабль, построенный в Петербурге, спустили на воду 10 мая 1706 года. Он был 24,4 м в длину, 7,9 м в ширину, имел осадку 1,8 м и был вооружен 18 пушками.В 1811 году в Англии появились первые бумажные деньги.Ровно 139 лет назад император Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг (на тот момент бывший торговым морским) в торжественных случаях вместо черно-желто-белого. Окончательно государственным флагом триколор был утвержден в 1896 году.Через четыре года Александр III распорядился построить в Москве на Красной площади Верхние торговые ряды, которые с 1921 года называются ГУМом.В 1907 году российский реформатор Петр Столыпин, выступая в Госдуме, заявил, что стране необходимы не радикальные перемены, а реформы. "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия", — сказал он.В 1932 году петербургский завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.Кто родилсяВ 1924 году родилась советская поэтесса Юлия Друнина. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, награждена орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".Сегодня 85 лет исполняется французской киноактрисе и певице Марине Влади (настоящее имя Екатерина Полякова). Влади была последней женой Высоцкого.73 года исполняется актрисе и кинорежиссеру Наталье Бондарчук.Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь отмечает 68-й день рождения.В 1956 году родился журналист и телеведущий Владислав Листьев. Он обрел известность после выхода программы "Взгляд". Стал первым гендиректором канала ОРТ. Его убийство 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс. Убийца не найден до сих пор.В 1963 году родилась российская телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина. Она также является зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 10 мая

Что празднуют в России и мире в среду, 10 мая

00:00 10.05.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСолист ирландской группы U2 Боно во время концерта в Лужниках
Солист ирландской группы U2 Боно во время концерта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 116 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день появились первые бумажные деньги в Англии и родился журналист Влад Листьев.

Что празднуют в мире

В сети также набирает популярности День девяти жизней. Почему и кто его так назвал, неизвестно. Но считается, что в этот день можно начать жизнь с чистого листа и выкинуть из головы неприятные воспоминания.
В Германии в этот день отмечают День книги. 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму.
А еще 10 мая День горничных в Японии, День цветов в Азербайджане, День детей на Мальдивах, День матери в Мекске, Гватемале и Сальвадоре и Всемирный день движения "За здоровье".

Знаменательные события

Первый военный корабль, построенный в Петербурге, спустили на воду 10 мая 1706 года. Он был 24,4 м в длину, 7,9 м в ширину, имел осадку 1,8 м и был вооружен 18 пушками.
В 1811 году в Англии появились первые бумажные деньги.
Ровно 139 лет назад император Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг (на тот момент бывший торговым морским) в торжественных случаях вместо черно-желто-белого. Окончательно государственным флагом триколор был утвержден в 1896 году.
Через четыре года Александр III распорядился построить в Москве на Красной площади Верхние торговые ряды, которые с 1921 года называются ГУМом.
В 1907 году российский реформатор Петр Столыпин, выступая в Госдуме, заявил, что стране необходимы не радикальные перемены, а реформы. "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия", — сказал он.
В 1932 году петербургский завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.

Кто родился

В 1924 году родилась советская поэтесса Юлия Друнина. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, награждена орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".
Сегодня 85 лет исполняется французской киноактрисе и певице Марине Влади (настоящее имя Екатерина Полякова). Влади была последней женой Высоцкого.
73 года исполняется актрисе и кинорежиссеру Наталье Бондарчук.
Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь отмечает 68-й день рождения.
В 1956 году родился журналист и телеведущий Владислав Листьев. Он обрел известность после выхода программы "Взгляд". Стал первым гендиректором канала ОРТ. Его убийство 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс. Убийца не найден до сих пор.
В 1963 году родилась российская телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина. Она также является зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
 
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