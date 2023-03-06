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Какой сегодня праздник: 6 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Какой сегодня праздник: 6 марта
Какой сегодня праздник: 6 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Какой сегодня праздник: 6 марта
В понедельник, 6 марта мир поздравляет зубных врачей, монголы празднуют День печати, еще в этот день родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-06T00:00
2023-03-05T12:27
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым.&nbsp;В понедельник, 6 марта мир поздравляет зубных врачей, монголы празднуют День печати, еще в этот день родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти.Что празднуют в миреПланета отмечает Международный день зубного врача. Выбором даты празднования послужило событие 1790 года, когда американский дантист Джон Гринвуд изобрел машину для препарирования твердых тканей зубов - стоматологический бор.Монголы отмечают День печати. Праздник приурочен к дате образования в стране собственного периодического издания: в этот день в 1911 году в столице Монголии Урге была напечатана первая в истории государства газета "Новое зерцало".А еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя — Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.Знаменательные событияВ 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл в Тихом океане остров Гуам.В 1853 году в Венеции в театре "Ла Фениче" прошла премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Травиата".В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн изобрел аспирин (с латыни: "а" - ацетил, "speria" - таволга – трава, из которой получили салициловую кислоту).В 1902 году братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли в Мадриде футбольный клуб "Реал". Ныне - один из самых титулованных клубов в испанском футболе.Кто родился6 марта 1475 года родился итальянский скульптор и живописец, признанный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, подаривший миру величайшие произведения искусства: фрески Сикстинской капеллы, статую "Давид", скульптуру "Оплакивание Христа".В 1909 году на свет появился талантливый польский искрослов, поэт и афорист Станислав Ежи Лец - "продолжатель" мыслей Эзопа, Рабле и Гоголя, покоривший публику тонкой сатирой. "Непричесанные мысли" Ежи Леца цитируют даже президенты.В 1927 году родился колумбийский писатель, мастер мировой прозы ХХ века Габриель Гарсиа Маркес, создавший новый литературный жанр – магический реализм. Его знаменитый роман "Сто лет одиночества" считается энциклопедией человеческой жизни и любви.Также 6 марта родились первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певица Татьяна Буланова, французская актриса Лейла Бехти и другие.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 6 марта

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 6 марта

00:00 06.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтоматологический кабинет
Стоматологический кабинет - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 6 марта мир поздравляет зубных врачей, монголы празднуют День печати, еще в этот день родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти.

Что празднуют в мире

Планета отмечает Международный день зубного врача. Выбором даты празднования послужило событие 1790 года, когда американский дантист Джон Гринвуд изобрел машину для препарирования твердых тканей зубов - стоматологический бор.
Монголы отмечают День печати. Праздник приурочен к дате образования в стране собственного периодического издания: в этот день в 1911 году в столице Монголии Урге была напечатана первая в истории государства газета "Новое зерцало".
А еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя — Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.

Знаменательные события

В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл в Тихом океане остров Гуам.
В 1853 году в Венеции в театре "Ла Фениче" прошла премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Травиата".
В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн изобрел аспирин (с латыни: "а" - ацетил, "speria" - таволга – трава, из которой получили салициловую кислоту).
В 1902 году братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли в Мадриде футбольный клуб "Реал". Ныне - один из самых титулованных клубов в испанском футболе.

Кто родился

6 марта 1475 года родился итальянский скульптор и живописец, признанный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, подаривший миру величайшие произведения искусства: фрески Сикстинской капеллы, статую "Давид", скульптуру "Оплакивание Христа".
В 1909 году на свет появился талантливый польский искрослов, поэт и афорист Станислав Ежи Лец - "продолжатель" мыслей Эзопа, Рабле и Гоголя, покоривший публику тонкой сатирой. "Непричесанные мысли" Ежи Леца цитируют даже президенты.
В 1927 году родился колумбийский писатель, мастер мировой прозы ХХ века Габриель Гарсиа Маркес, создавший новый литературный жанр – магический реализм. Его знаменитый роман "Сто лет одиночества" считается энциклопедией человеческой жизни и любви.
Также 6 марта родились первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певица Татьяна Буланова, французская актриса Лейла Бехти и другие.
 
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