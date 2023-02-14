https://crimea.ria.ru/20230214/14-fevralya---opasnyy-den-dlya-otnosheniy-1126978730.html

14 февраля - опасный день для отношений

14 февраля - опасный день для отношений - РИА Новости Крым, 14.02.2023

14 февраля - опасный день для отношений

Празднование дня святого Валентина может пагубно сказаться на отношениях с любимым человеком и стать днем взаимных упреков и обид. Об этом в пресс-центре "РИА... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T20:41

2023-02-14T20:41

2023-02-14T20:41

психология

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Празднование дня святого Валентина может пагубно сказаться на отношениях с любимым человеком и стать днем взаимных упреков и обид. Об этом в пресс-центре "РИА Новости Крым" заявила доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.Эксперт считает, что по этой причине женщины обижаются на своих мужчин. И психологи на практике сталкиваются с волной взаимных претензий и конфликтов, когда "вторые половинки" не довольны подарком, поздравлением.Кроме того, психолог замечает, что День влюбленных может быть крайне болезненным и для подростков, в среде которых является популярным.По ее словам, важно, чтобы любой праздник обогащал, дарил приятные эмоции, но если после него у психологов прибавляется клиентов, то такой праздник нужно свести на нет.Кстати, в России, согласно соцопросу, подготовленному службой superjob.ru, в этом году праздновать День святого Валентина планируют лишь 13% населения, это вдвое меньше, чем четыре года назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – урологКак уберечь брак от развода и наладить отношения в семье - психолог

https://crimea.ria.ru/20230214/pochemu-tserkov-protiv-dnya-svyatogo-valentina--protoierey-1126976104.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская Доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская 2023-02-14T20:41 true PT2M18S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, семья, новости, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет)