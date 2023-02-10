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Какой сегодня праздник: 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Какой сегодня праздник: 10 февраля
Какой сегодня праздник: 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Какой сегодня праздник: 10 февраля
10 февраля мир занимается популяризацией зернобобовых, россияне поздравляют дипломатов и чтут память Пушкина. А еще дата считается днем рождения утюга. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T00:00
2023-02-10T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 10 февраля мир занимается популяризацией зернобобовых, россияне поздравляют дипломатов и чтут память Пушкина. А еще дата считается днем рождения утюга.Что празднуют в РоссииДень дипломатического работника (День дипломата) в России учрежден в честь образования 10 февраля 1802 года императором Александром I Министерства иностранных дел империи.Также в стране - День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 8 февраля 1837 года на дуэли с французским офицером Дантесом поэт получил тяжелое ранение, 10 февраля - скончался. Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру.Чем дата важна для других странМеждународное сообщество отмечает Всемирный день зернобобовых. Праздник относительно молодой - установлен Генассамблеей ООН в 2018 году по инициативе африканской Республики Буркина-Фасо. Цель Дня - повышение осведомленности человечества о питательной ценности зернобобовых культур.Необычные праздникиВо многих странах со славянской культурой - День Домового. Предки почитали этого духа как хранителя жилища и семейного очага и верили, что, если не проявлять к Домовому должного уважения, он будет пакостить и вредничать. Второе название праздника - Кудесы (бубны): домашнего духа также услаждают музыкой.Знаменательные события10 февраля 1636 года считается днем рождения утюга. Дата зафиксирована в книге расходов русского царского двора и является первым упоминанием о бытовом приборе.В 1784 году императрица Екатерина II переименовала крымскую портовую крепость Акъяр в Севастополь (в переводе с греческого - "священный город").Кто родилсяИсполняется 133 года со дня рождения Бориса Пастернака. Он написал множество стихотворений, повестей, статей и эссе, знаменит переводами трудов Шекспира, Гете и Шиллера. А за роман "Доктор Живаго" Пастернак удостоился Нобелевской премии в области литературы.В 1915 году на свет появился Народный артист СССР Владимир Зельдин, служивший театру до конца своих дней. Его девизом были слова из роли Дон Кихота: "Вдохни полной грудью живительный воздух жизни и подумай над тем, как прожить ее дальше". Актер известен по фильмам "Свинарка и Пастух", "Сказание о земле сибирской", "Дядя Ваня", "Карнавальная ночь", "Десять негритят", "Сваты". Зельдин, наряду с Николаем Анненковым, был одним из двух мировых профессиональных театральных актеров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей.Также 10 февраля родились адмирал Игорь Касатонов, российская "сваха" Роза Сябитова, актрисы Людмила Артьемьева и Элизабет Бэнкс, певец Сергей Пенкин и другие.
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РИА Новости Крым
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новости, общество, праздники и памятные даты, в мире, россия, севастополь
Какой сегодня праздник: 10 февраля

Что празднуют в России и в мире 10 февраля

00:00 10.02.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 10 февраля мир занимается популяризацией зернобобовых, россияне поздравляют дипломатов и чтут память Пушкина. А еще дата считается днем рождения утюга.

Что празднуют в России

День дипломатического работника (День дипломата) в России учрежден в честь образования 10 февраля 1802 года императором Александром I Министерства иностранных дел империи.
Также в стране - День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 8 февраля 1837 года на дуэли с французским офицером Дантесом поэт получил тяжелое ранение, 10 февраля - скончался. Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру.

Чем дата важна для других стран

Международное сообщество отмечает Всемирный день зернобобовых. Праздник относительно молодой - установлен Генассамблеей ООН в 2018 году по инициативе африканской Республики Буркина-Фасо. Цель Дня - повышение осведомленности человечества о питательной ценности зернобобовых культур.

Необычные праздники

Во многих странах со славянской культурой - День Домового. Предки почитали этого духа как хранителя жилища и семейного очага и верили, что, если не проявлять к Домовому должного уважения, он будет пакостить и вредничать. Второе название праздника - Кудесы (бубны): домашнего духа также услаждают музыкой.

Знаменательные события

10 февраля 1636 года считается днем рождения утюга. Дата зафиксирована в книге расходов русского царского двора и является первым упоминанием о бытовом приборе.
В 1784 году императрица Екатерина II переименовала крымскую портовую крепость Акъяр в Севастополь (в переводе с греческого - "священный город").

Кто родился

Исполняется 133 года со дня рождения Бориса Пастернака. Он написал множество стихотворений, повестей, статей и эссе, знаменит переводами трудов Шекспира, Гете и Шиллера. А за роман "Доктор Живаго" Пастернак удостоился Нобелевской премии в области литературы.
В 1915 году на свет появился Народный артист СССР Владимир Зельдин, служивший театру до конца своих дней. Его девизом были слова из роли Дон Кихота: "Вдохни полной грудью живительный воздух жизни и подумай над тем, как прожить ее дальше". Актер известен по фильмам "Свинарка и Пастух", "Сказание о земле сибирской", "Дядя Ваня", "Карнавальная ночь", "Десять негритят", "Сваты". Зельдин, наряду с Николаем Анненковым, был одним из двух мировых профессиональных театральных актеров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей.
Также 10 февраля родились адмирал Игорь Касатонов, российская "сваха" Роза Сябитова, актрисы Людмила Артьемьева и Элизабет Бэнкс, певец Сергей Пенкин и другие.
 
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