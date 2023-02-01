https://crimea.ria.ru/20230201/putin-o-vosstanovlenii-zhilya-v-prigranichnykh-regionakh-translyatsiya-1126708800.html

Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео

Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по восстановлению жилья и инфраструктуры приграничных регионов, которые были повреждены украинскими... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T17:16

2023-02-01T17:16

2023-02-01T17:53

владимир путин (политик)

россия

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Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по восстановлению жилья и инфраструктуры приграничных регионов, которые были повреждены украинскими обстрелами. Также обсуждались меры поддержи россиян, лишившихся жилья из-за чрезвычайных ситуаций за последнее время.Основной доклад представил вице-премьер Марат Хуснуллин. В обсуждениях также приняли участие министр строительства Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также главы ряда регионов.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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