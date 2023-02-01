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Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео
Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по восстановлению жилья и инфраструктуры приграничных регионов, которые были повреждены украинскими... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T17:16
2023-02-01T17:16
2023-02-01T17:53
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Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по восстановлению жилья и инфраструктуры приграничных регионов, которые были повреждены украинскими обстрелами. Также обсуждались меры поддержи россиян, лишившихся жилья из-за чрезвычайных ситуаций за последнее время.Основной доклад представил вице-премьер Марат Хуснуллин. В обсуждениях также приняли участие министр строительства Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также главы ряда регионов.
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Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео
Президент Путин провел совещание по восстановлению жилья в приграничных регионах России
17:16 01.02.2023 (обновлено: 17:53 01.02.2023)
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по восстановлению жилья и инфраструктуры приграничных регионов, которые были повреждены украинскими обстрелами.
Также обсуждались меры поддержи россиян, лишившихся жилья из-за чрезвычайных ситуаций за последнее время.
Основной доклад представил вице-премьер Марат Хуснуллин. В обсуждениях также приняли участие министр строительства Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также главы ряда регионов.