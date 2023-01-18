Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 18 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230118/Kakoy-segodnya-prazdnik-18-yanvarya_-1117865178.html
Какой сегодня праздник: 18 января
Какой сегодня праздник: 18 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Какой сегодня праздник: 18 января
18 января у православных христиан – Крещенский сочельник, в Перу отмечают День основания города Лимы. А еще в этот день родился автор "Винни-Пуха" Алан... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-18T00:00
2023-01-17T17:37
общество
новости
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/51/1117865130_0:48:2344:1367_1920x0_80_0_0_09ee0ef2f8e38eb46a0247791bcc0a7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 18 января у православных христиан – Крещенский сочельник, в Перу отмечают День основания города Лимы. А еще в этот день родился автор "Винни-Пуха" Алан Александр Милн и была прорвана блокада Ленинграда.Что празднуют в России18 января Русская православная церковь отмечает Крещенский сочельник. Следует заметить, что купаться в источниках в эту ночь и на следующий день - не церковная, а народная традиция, так как вся вода в этот день является освященной Святым Духом. Соответственно, и приобщиться к святыне можно, фактически не выходя из дома.Чем дата важна для других странПеруанцы празднуют День основания своей столицы - города Лимы. В ХVI веке на землю инков вторглись испанцы. 18 января 1535 года после победы над аборигенами испанский конкистадор Франсиско Писсаро-и-Гонсалес заложил город Сьюдад-де-лос-Рейес, что означает "город королей". Однако прижилось другое его название - Лима, образованное от топонима реки Римак - "говорливая река". В 1988 году исторический центр Лимы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Знаменательные событияВ 1654 году Переяславская рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняла решение о присоединении земель Войска Запорожского к Русскому царству.В 1825 году в Москве торжественно открылся один из крупнейших и самых значительных театров оперы и балета в мире - Большой театр России.В 1943 году советские войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции "Искра" прорвали блокаду Ленинграда.Кто родился18 января 1689 года родился французский писатель, философ и правовед Шарль Луи де Монтескье. Юрист по образованию, Монтескье увлекался прозой и писал книги. Его творения "Персидские письма", "Книдский храм", "Путешествие в Париж" известны изящностью и живой сатирой на французское общество. В конце 1820-х годов философ посетил Англию, где изучал английское право и конституционную практику парламента. Итогом его исследований стал знаменитый труд "О духе законов".В 1882 году на свет появился английский писатель Алан Александр Милн. Алан с детства мечтал писать книги. После Первой мировой войны начал работать в юмористическом журнал "Punch". Публиковал свои рассказы и стихи, довольно популярные у читателей. Но прославился Милн благодаря сказкам о медведе с опилками в голове – Винни-Пухе. Истории про медведя и его друзей он создавал для своего сына Кристофера Робина. По мотивам этих сказок в нескольких странах сняты мультфильмы, а в зоопарке Лондона стоит памятник Винни-Пуху.Также 18 января родились японский кинорежиссер Такэси Китано, американский актер Кевин Костнер, народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/51/1117865130_0:0:2344:1758_1920x0_80_0_0_cc2bac96cd8591f868a0ab6a6514117b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 18 января

Что празднуют в России и в мире в среду, 18 января

00:00 18.01.2023
 
© РИА Новости . В. Логинович / Перейти в фотобанкПоследние известия :"Блокада прорвана!", 18 января 1943 года.
Последние известия :Блокада прорвана!, 18 января 1943 года. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . В. Логинович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 18 января у православных христиан – Крещенский сочельник, в Перу отмечают День основания города Лимы. А еще в этот день родился автор "Винни-Пуха" Алан Александр Милн и была прорвана блокада Ленинграда.

Что празднуют в России

18 января Русская православная церковь отмечает Крещенский сочельник. Следует заметить, что купаться в источниках в эту ночь и на следующий день - не церковная, а народная традиция, так как вся вода в этот день является освященной Святым Духом. Соответственно, и приобщиться к святыне можно, фактически не выходя из дома.

Чем дата важна для других стран

Перуанцы празднуют День основания своей столицы - города Лимы. В ХVI веке на землю инков вторглись испанцы. 18 января 1535 года после победы над аборигенами испанский конкистадор Франсиско Писсаро-и-Гонсалес заложил город Сьюдад-де-лос-Рейес, что означает "город королей". Однако прижилось другое его название - Лима, образованное от топонима реки Римак - "говорливая река". В 1988 году исторический центр Лимы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменательные события

В 1654 году Переяславская рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняла решение о присоединении земель Войска Запорожского к Русскому царству.
В 1825 году в Москве торжественно открылся один из крупнейших и самых значительных театров оперы и балета в мире - Большой театр России.
В 1943 году советские войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции "Искра" прорвали блокаду Ленинграда.

Кто родился

18 января 1689 года родился французский писатель, философ и правовед Шарль Луи де Монтескье. Юрист по образованию, Монтескье увлекался прозой и писал книги. Его творения "Персидские письма", "Книдский храм", "Путешествие в Париж" известны изящностью и живой сатирой на французское общество. В конце 1820-х годов философ посетил Англию, где изучал английское право и конституционную практику парламента. Итогом его исследований стал знаменитый труд "О духе законов".
В 1882 году на свет появился английский писатель Алан Александр Милн. Алан с детства мечтал писать книги. После Первой мировой войны начал работать в юмористическом журнал "Punch". Публиковал свои рассказы и стихи, довольно популярные у читателей. Но прославился Милн благодаря сказкам о медведе с опилками в голове – Винни-Пухе. Истории про медведя и его друзей он создавал для своего сына Кристофера Робина. По мотивам этих сказок в нескольких странах сняты мультфильмы, а в зоопарке Лондона стоит памятник Винни-Пуху.
Также 18 января родились японский кинорежиссер Такэси Китано, американский актер Кевин Костнер, народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
22:02Главные события и заявления дня: 17 января
21:59Главные новости Крыма: 17 января
20:37Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
20:02Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника
19:45В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров
19:19Военные цели под маской мира: что скрыто за программами USAID на Украине
18:34Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу
18:10Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в Рамштайне
17:49В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном
17:13Крымский мост открыли для проезда
16:52Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема
16:02Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
15:51Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина
15:19Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму
15:0611 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
14:49Путин указал на положительную динамику в экономике России
14:47Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель
14:14Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
Лента новостейМолния