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Арсенал боеприпасов обнаружили силовики у жителя Севастополя
Арсенал боеприпасов обнаружили силовики у жителя Севастополя - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Арсенал боеприпасов обнаружили силовики у жителя Севастополя
В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении почти 200 боевых патронов. Об этом сообщили в пресс-службе городского РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T09:58
2022-12-16T09:58
2022-12-16T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении почти 200 боевых патронов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции.Силовикам поступила информация о том, что у 63-летнего мужчины может храниться арсенал боеприпасов. При проверке данные подтвердились – в сейфе на балконе его квартиры полицейские обнаружили и изъяли 197 патронов калибра 7,62 мм.Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение патронов ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротилаВ Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патроновВ Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
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Арсенал боеприпасов обнаружили силовики у жителя Севастополя
Житель Севастополя хранил в квартире около 200 боевых патронов