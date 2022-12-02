https://crimea.ria.ru/20221202/nepravilnyy-prikus-mozhet-privesti-k-boleznyam---ortodont-1125640565.html

Неправильный прикус может привести к болезням - ортодонт

Неправильный прикус может привести к болезням - ортодонт - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Неправильный прикус может привести к болезням - ортодонт

Исправление зубочелюстных аномалий – неправильного прикуса – лечится в связке ортодонта и ортопеда. Прикус формируется до 12 лет, и если не заниматься... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T07:55

2022-12-02T07:55

2022-12-02T07:55

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Исправление зубочелюстных аномалий – неправильного прикуса – лечится в связке ортодонта и ортопеда. Прикус формируется до 12 лет, и если не заниматься проблемой, то неправильное расположение зубов может привести к нарушению здоровья, предупредила заслуженный врач РФ Людмила Польма.По словам эксперта, слишком тесно расположенные зубы, неправильный прикус приводят к повышенной стираемости зубной эмали, что грозит серьезными патологиями. Это провоцирует хруст и щелчки при жевании. А плохое пережевывание пищи повышает риск заболеваний ЖКТ и приводят к болям в области головы, лица и шеи, нарушает слух и дыхание.Неправильный прикус влияет почти на весь организм из-за нарушения тонуса мышц тела. Перегрузкам подвергается и связочный аппарат."Ортодонт может порекомендовать помимо установки конструкций, а иногда и вместо них, заниматься плаванием, обратиться к остеопату, делать специальную ортодонтическую гимнастику. Если аномалия не слишком сложная, можно подо­ждать подросткового возраста и поставить брекеты. Но в большинстве случаев требуется раннее начало комплексного лечения. Это позволит избежать развития гнатических аномалий (когда челюсти растут неравномерно), что потребует уже оперативного лечения", – говорит профессор.Предупредить орто­донтические аномалии можно еще в младенческом возрасте. Для этого не нужно разрешать малышу сосать соску или палец. Также нельзя удалять зубы без веского повода, даже если кажется, что зубной ряд необходимо проредить.И самое главное, аномалия заставляет человека непроизвольно вытягивать голову вперед, чтобы поддерживать баланс тела. От этого центр тяжести смещается, в результате возникают проблемы с шейным отделом позвоночника, нарушения осанки.

https://crimea.ria.ru/20220905/stomatolog-nazval-glavnuyu-oshibku-pri-chistke-zubov-1124399460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, совет эксперта