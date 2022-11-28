Рейтинг@Mail.ru
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221128/rnkb-nachinaet-vydachu-lgotnykh-avtokreditov-dlya-voennykh-i-chlenov-ikh-semey-1125584442.html
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей - РИА Новости Крым, 28.11.2022
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
Банк РНКБ начинает реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям, согласно которым приобрести новый автомобиль с 20%-скидкой смогут РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T17:14
2022-11-28T17:18
рнкб (пао)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080037_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_725ae75401a8462bcd0f5c0e7e140c76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ начинает реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям, согласно которым приобрести новый автомобиль с 20%-скидкой смогут проходящие службу по контракту или призыву военнослужащие, члены их семей (супруги, дети и родители), либо же ранее проходившие военную службу пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Программой, как и ранее, могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автомобилистов, которые сдают свой транспорт в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Однако в этом случае есть условие – машина должна быть старше 6 лет и находиться в собственности более года.Госпрограмма льготного автокредитования доступна в РНКБ с июля 2022 года. С момента запуска клиенты банка получили льготные кредиты на приобретение авто на общую сумму более 120 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость купленного таким образом транспортного средства в среднем составляла около 1 млн рублей. Более 75% от общего числа автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".В банке отметили, что сегодня в рамках госпрограммы был выдан первый автокредит на покупку электромобиля марки Evolute. Согласно условиям, для электромобилей скидка предоставляется в размере 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Размер субсидии на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval составляет 20% от стоимости автомобиля.Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения офиса с помощью онлайн-заявки на сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7". Для клиентов, которые не попадают под условия госпрограмм, доступны автокредиты в рамках собственных банковских программ "Автостандарт" и "Автолайт".* РекламаID 4CQwVszH9pQPLyPL5RVРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080037_0:28:1358:1046_1920x0_80_0_0_380a60295ecaa9d1fd3ee94dd44eef52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), общество, экономика
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей

В Крыму начали выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей

17:14 28.11.2022 (обновлено: 17:18 28.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ начинает реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям, согласно которым приобрести новый автомобиль с 20%-скидкой смогут проходящие службу по контракту или призыву военнослужащие, члены их семей (супруги, дети и родители), либо же ранее проходившие военную службу пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Программой, как и ранее, могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автомобилистов, которые сдают свой транспорт в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Однако в этом случае есть условие – машина должна быть старше 6 лет и находиться в собственности более года.
Госпрограмма льготного автокредитования доступна в РНКБ с июля 2022 года. С момента запуска клиенты банка получили льготные кредиты на приобретение авто на общую сумму более 120 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость купленного таким образом транспортного средства в среднем составляла около 1 млн рублей. Более 75% от общего числа автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
"Благодаря расширению списка участников государственной программы льготного автокредитования еще больше семей смогут приобрести в уходящем году новый автомобиль российского производства, - прокомментировал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – За весь период участия Банка РНКБ в программах льготного автокредитования около 4,5 тысяч клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям".
В банке отметили, что сегодня в рамках госпрограммы был выдан первый автокредит на покупку электромобиля марки Evolute. Согласно условиям, для электромобилей скидка предоставляется в размере 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Размер субсидии на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval составляет 20% от стоимости автомобиля.
Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения офиса с помощью онлайн-заявки на сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7". Для клиентов, которые не попадают под условия госпрограмм, доступны автокредиты в рамках собственных банковских программ "Автостандарт" и "Автолайт".
* Реклама
ID 4CQwVszH9pQPLyPL5RV
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
 
РНКБ (ПАО)ОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек
17:48Медведев ответил Подоляку: можем организовать видеоэфир из СИЗО Крыма
17:29Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
17:21Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым
17:14РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
17:09Крымчанин осужден за сбор детской порнографии
16:52Новая отсрочка для мобилизованных из Ялты: в помощь предпринимателям
16:36Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин
16:19Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
16:08Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях
16:02В Евпатории на пешеходном переходе сбили подростка
15:51В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты
15:42Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
15:34Сорвана очередная попытка переправы ВСУ на левый берег Днепра
15:25Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
15:18В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
14:50ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
14:42Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией
14:33ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
14:29Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт
Лента новостейМолния