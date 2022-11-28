https://crimea.ria.ru/20221128/rnkb-nachinaet-vydachu-lgotnykh-avtokreditov-dlya-voennykh-i-chlenov-ikh-semey-1125584442.html
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей - РИА Новости Крым, 28.11.2022
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
Банк РНКБ начинает реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям, согласно которым приобрести новый автомобиль с 20%-скидкой смогут РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T17:14
2022-11-28T17:14
2022-11-28T17:18
рнкб (пао)
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ начинает реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям, согласно которым приобрести новый автомобиль с 20%-скидкой смогут проходящие службу по контракту или призыву военнослужащие, члены их семей (супруги, дети и родители), либо же ранее проходившие военную службу пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Программой, как и ранее, могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автомобилистов, которые сдают свой транспорт в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Однако в этом случае есть условие – машина должна быть старше 6 лет и находиться в собственности более года.Госпрограмма льготного автокредитования доступна в РНКБ с июля 2022 года. С момента запуска клиенты банка получили льготные кредиты на приобретение авто на общую сумму более 120 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость купленного таким образом транспортного средства в среднем составляла около 1 млн рублей. Более 75% от общего числа автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".В банке отметили, что сегодня в рамках госпрограммы был выдан первый автокредит на покупку электромобиля марки Evolute. Согласно условиям, для электромобилей скидка предоставляется в размере 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Размер субсидии на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval составляет 20% от стоимости автомобиля.Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения офиса с помощью онлайн-заявки на сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7". Для клиентов, которые не попадают под условия госпрограмм, доступны автокредиты в рамках собственных банковских программ "Автостандарт" и "Автолайт".* РекламаID 4CQwVszH9pQPLyPL5RVРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
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рнкб (пао), общество, экономика
РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
В Крыму начали выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
17:14 28.11.2022 (обновлено: 17:18 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ начинает реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям, согласно которым приобрести новый автомобиль с 20%-скидкой смогут проходящие службу по контракту или призыву военнослужащие, члены их семей (супруги, дети и родители), либо же ранее проходившие военную службу пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Программой, как и ранее, могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автомобилистов, которые сдают свой транспорт в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Однако в этом случае есть условие – машина должна быть старше 6 лет и находиться в собственности более года.
Госпрограмма льготного автокредитования доступна в РНКБ с июля 2022 года. С момента запуска клиенты банка получили льготные кредиты на приобретение авто на общую сумму более 120 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость купленного таким образом транспортного средства в среднем составляла около 1 млн рублей. Более 75% от общего числа автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
"Благодаря расширению списка участников государственной программы льготного автокредитования еще больше семей смогут приобрести в уходящем году новый автомобиль российского производства, - прокомментировал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – За весь период участия Банка РНКБ в программах льготного автокредитования около 4,5 тысяч клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям".
В банке отметили, что сегодня в рамках госпрограммы был выдан первый автокредит на покупку электромобиля марки Evolute. Согласно условиям, для электромобилей скидка предоставляется в размере 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Размер субсидии на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval составляет 20% от стоимости автомобиля.
Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения офиса с помощью онлайн-заявки на сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7". Для клиентов, которые не попадают под условия госпрограмм, доступны автокредиты в рамках собственных банковских программ "Автостандарт" и "Автолайт".
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru