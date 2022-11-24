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Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов
Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов
В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:14
2022-11-24T15:14
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости."На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", — сказал руководитель региона.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу. В середине ноября руководители республик Донбасса подписали указы о демобилизации студентов.
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, новые регионы россии
Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов

Сколько студентов вернулись в ЛНР после демобилизации — ответ властей

15:14 24.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", — сказал руководитель региона.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 21:48
Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу. В середине ноября руководители республик Донбасса подписали указы о демобилизации студентов.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникОбществоНовые регионы России
 
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