https://crimea.ria.ru/20221124/vlasti-lnr-ozvuchili-kolichestvo-demobilizovannykh-studentov-1125527677.html

Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов

Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов

В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T15:14

2022-11-24T15:14

2022-11-24T15:14

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости."На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", — сказал руководитель региона.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу. В середине ноября руководители республик Донбасса подписали указы о демобилизации студентов.

https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, новые регионы россии