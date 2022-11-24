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Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов
Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов
В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:14
2022-11-24T15:14
2022-11-24T15:14
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике после мероприятий по демобилизации вернулись домой 274 студента. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости."На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", — сказал руководитель региона.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу. В середине ноября руководители республик Донбасса подписали указы о демобилизации студентов.
https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, новые регионы россии
Власти ЛНР озвучили количество демобилизованных студентов
Сколько студентов вернулись в ЛНР после демобилизации — ответ властей