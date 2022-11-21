https://crimea.ria.ru/20221121/krym-bez-vody-otklyucheniya-proydut-s-ponedelnika-po-chetverg-1125462499.html

Крым без воды: отключения пройдут с понедельника по четверг

Крым без воды: отключения пройдут с понедельника по четверг - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Крым без воды: отключения пройдут с понедельника по четверг

В городах и селах Крыма с понедельника по четверг ожидаются отключения воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T10:33

2022-11-21T10:33

2022-11-21T10:33

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В городах и селах Крыма с понедельника по четверг ожидаются отключения воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, массовые отключения водоснабжения коснутся жителей Симферополя, Алушты, Керчи, Джанкоя, Феодосии, Приморского, а также шести сел Добровской долины.В Симферополе с 23 часов 21 ноября до 23 часов 22 ноября в связи с аварийно-восстановительными работами на пересечении улиц Харьковская и Западная ограничат водоснабжение в микрорайоне Леси Украинки.Без воды на сутки останутся более 30 улиц и переулков: ул. Генова, ул. Тюльпанная, пер. Арктический, ул. Амурская, ул. Фиалковая, ул. Новаторов, ул. Паровозная, ул. Ухтомского, ул. Летчиков, ул. Локомотивная, ул. Азовская, пер. Проводников, пер. Альпинистов, ул. Проводников, ул. Москалева, пер. Туристов, ул. Туристов, ул. Альпинистов, пер. Крутой, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Планеристов, пер. Планеристов, ул. Харьковская, ул. Широкая, пер. Широкий, пер. Строителей, ул. Запорожская, ул. Шахтеров, пер. Киевский, ул. Мраморная, ул. Машинистов, пер. Харьковский, ул. Урожайная, пер. Мраморный и прилегающие улицы, а также ЖК "Жигулина Роща".В Алуште до 17 часов 21 ноября воды не будет в микрорайоне Оливковая роща, на ул. Парковая, ул. Белая, ул. Урожайная, ул. Оливковая, пер. Урожайный.В Феодосии до полудня ограничат подачу воды в доме номер 39а по Симферопольскому шоссе из-за аварии на сетях.До 17 часов 21 ноября воды не будет в селе Южное, СТ "Волна", СТ "Труд-1" и "Труд-2". На магистральном трубопроводе работы ведет подрядная организация, пояснили в предприятии.На несколько часов без воды в понедельник останется село Сенокосное. Подачу восстановят к 12:30.Кроме того, 21 ноября от водоснабжения отключат село Глубокий Яр, где произошла авария на сетях. Восстановить подачу могут уже к 12 часам того же дня.Без воды также останется улица Гоголя в Джанкое. Водоснабжение ориентировочно восстановят в понедельник к 17 часам.Из-за ремонтов воды не будет и в Приморском. Подачу ограничат с 8 утра до 17 вечера 22 ноября. Под отключение попадут улица Промышленная, 1, котельная и воинская часть по улице Гагарина.С 23 часов 23 ноября до 23 часов 24 ноября ограничат водоснабжениеДобровской долины, в том числе сел Доброе, Заречное, Пионерское, Андрусово, Лозовое и СНТ "Салгир"."По завершении указанных работ будет осуществляться заполнение системы водоснабжения. С учетом работы системы водоснабжения в данном районе на восстановление штатного режима подачи воды потребуется некоторое время", – предупредили в компании.Восстановить подачу воды обещают в течение пятницы, 25 ноября.В среду 23 ноября возможны перебои в подаче воды в Керчи. Снижение давления и отключение в городском округе прогнозируют с 9 часов до 22 часов из-за ремонтов на магистральном водоводе Ду-1020 мм и ревизии запорной арматуры Ду-1000 мм на водоочистной станции. Водоснабжение могут восстановить уже к 8 часам 24 ноября.

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https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя