https://crimea.ria.ru/20221120/serbiya-i-kosovo-budut-dogovarivatsya-1125456065.html
Сербия и Косово будут договариваться
Сербия и Косово будут договариваться - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Сербия и Косово будут договариваться
В понедельник 21 ноября в Брюсселе запланирована встреча лидеров Сербии и непризнанного Косово по приглашению ЕС. Об этом сообщил сербский президент Александр... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T12:53
2022-11-20T12:53
2022-11-20T12:53
сербия
косово
политика
александр вучич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник 21 ноября в Брюсселе запланирована встреча лидеров Сербии и непризнанного Косово по приглашению ЕС. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.По его словам, встреча с косовским политиком Альбином Курти запланирована на 8 часов утра понедельника."Мы должны приступить к переговорам", - цитирует Вучича ТАСС.Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Отношения между Белградом и Приштиной обострились в конце июля. В ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. Позже власти Косово отложили вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере сербов.
https://crimea.ria.ru/20220831/novaya-voyna-na-balkanakh-mozhet-vspykhnut-uzhe-etoy-osenyu--politolog-1124344022.html
https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html
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сербия, косово, политика, александр вучич
Сербия и Косово будут договариваться
Вучич: переговоры Белграда и Приштины пройдут в Брюсселе 21 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник 21 ноября в Брюсселе запланирована встреча лидеров Сербии и непризнанного Косово по приглашению ЕС. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.
По его словам, встреча с косовским политиком Альбином Курти запланирована на 8 часов утра понедельника.
"Мы должны приступить к переговорам", - цитирует Вучича ТАСС.
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Отношения между Белградом и Приштиной обострились в конце июля. В ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. Позже власти Косово отложили вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере сербов.