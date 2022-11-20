https://crimea.ria.ru/20221120/pozhar-na-sklade-v-moskve-lokalizovali--sk-nachal-proverku-1125459831.html

Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку

Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку

В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T20:55

2022-11-20T20:55

2022-11-20T20:55

москва

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В 18:20 пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — говорится в сообщении.По информации столичного управления ведомства, информации о пострадавших не поступало.В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка по факту возгорания.Пожар на складе около Комсомольской площади начался во второй половине дня в воскресенье, огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма был виден из разных концов столицы.

https://crimea.ria.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-sklad-spasateli-evakuiruyut-lyudey-1125458462.html

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)