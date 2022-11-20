https://crimea.ria.ru/20221120/pozhar-na-sklade-v-moskve-lokalizovali--sk-nachal-proverku-1125459831.html
Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку
Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку
В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T20:55
2022-11-20T20:55
2022-11-20T20:55
москва
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В 18:20 пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — говорится в сообщении.По информации столичного управления ведомства, информации о пострадавших не поступало.В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка по факту возгорания.Пожар на складе около Комсомольской площади начался во второй половине дня в воскресенье, огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма был виден из разных концов столицы.
https://crimea.ria.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-sklad-spasateli-evakuiruyut-lyudey-1125458462.html
москва
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Пожар на складе в Москве локализовали, СК начал проверку
Следователи проводят проверку по факту пожара на Комсомольской площади в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 18:20 пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — говорится в сообщении.
По информации столичного управления ведомства, информации о пострадавших не поступало.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка по факту возгорания.
Пожар на складе около Комсомольской площади начался во второй половине дня в воскресенье, огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма был виден из разных концов столицы.