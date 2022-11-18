https://crimea.ria.ru/20221118/zima-otmenyaetsya-v-krymu-rezko-potepleet--prognoz-na-vykhodnye-1125430839.html
Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные
Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные
В Крыму на выходных потеплеет до +23 градусов, что практически вдвое превышает климатическую норму ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T19:37
2022-11-18T19:37
2022-11-18T19:37
радио "спутник в крыму"
крымская погода
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных потеплеет до +23 градусов, что практически вдвое превышает климатическую норму ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В воскресенье Крым попадет в теплый сектор циклона, ветры развернутся на южные румбы и выглянет солнце."Если ночью эхом уходящего фронта еще отзовутся небольшие дожди, температура воздуха составит +7…12, то в дневные часы из-за облаков начнет выглядывать солнце и столбики термометров будут штурмовать 20-градусную отметку. В Симферополе ожидается до +20…22 градусов, по региону до +23. Это аномальное тепло, почти в два раза теплее, чем должно быть в это время года", - добавил Тишковец.Такие отметки очень близки к температурному рекорду для 20 ноября, который держится с 1966 года. Тогда в этот день воздух прогрелся до +23,7, заключил специалист "ФОБОС".
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крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым
Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные
ФОБОС: в Крым идет аномальное тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму на выходных потеплеет до +23 градусов, что практически вдвое превышает климатическую норму ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Крымчанам зима пока не грозит, более того, их ждет невероятное тепло. В субботу циклоническое влияние будет усиливаться, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +9…14, днем +14…19 градусов. Это теплее, чем должно быть по многолетней климатической норме. Она для ноября составляет +2,7 в ночные часы и +11,1 днем", - рассказал он.
В воскресенье Крым попадет в теплый сектор циклона, ветры развернутся на южные румбы и выглянет солнце.
"Если ночью эхом уходящего фронта еще отзовутся небольшие дожди, температура воздуха составит +7…12, то в дневные часы из-за облаков начнет выглядывать солнце и столбики термометров будут штурмовать 20-градусную отметку. В Симферополе ожидается до +20…22 градусов, по региону до +23. Это аномальное тепло, почти в два раза теплее, чем должно быть в это время года", - добавил Тишковец.
Такие отметки очень близки к температурному рекорду для 20 ноября, который держится с 1966 года. Тогда в этот день воздух прогрелся до +23,7, заключил специалист "ФОБОС".