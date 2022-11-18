https://crimea.ria.ru/20221118/zima-otmenyaetsya-v-krymu-rezko-potepleet--prognoz-na-vykhodnye-1125430839.html

Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные

Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные

В Крыму на выходных потеплеет до +23 градусов, что практически вдвое превышает климатическую норму ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T19:37

2022-11-18T19:37

2022-11-18T19:37

радио "спутник в крыму"

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных потеплеет до +23 градусов, что практически вдвое превышает климатическую норму ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В воскресенье Крым попадет в теплый сектор циклона, ветры развернутся на южные румбы и выглянет солнце."Если ночью эхом уходящего фронта еще отзовутся небольшие дожди, температура воздуха составит +7…12, то в дневные часы из-за облаков начнет выглядывать солнце и столбики термометров будут штурмовать 20-градусную отметку. В Симферополе ожидается до +20…22 градусов, по региону до +23. Это аномальное тепло, почти в два раза теплее, чем должно быть в это время года", - добавил Тишковец.Такие отметки очень близки к температурному рекорду для 20 ноября, который держится с 1966 года. Тогда в этот день воздух прогрелся до +23,7, заключил специалист "ФОБОС".

https://crimea.ria.ru/20221118/kerchenskaya-pereprava-snova-rabotaet---minrans-1125428275.html

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крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым