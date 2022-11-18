Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит
"Почта Крыма": как отправить посылку или письмо в Запорожскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью осуществляется по тарифам, которые действуют на отправку почты из Крыма в другие регионы России, отправление происходит один раз в неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.
"Почтовый обмен с Запорожской областью организован. Пока по временной схеме. Почту мы отвозим туда и получаем оттуда раз в неделю - пока еще не объемов и еще достаточно сложная логистика. Тарифы утверждаются в самой Запорожской области. Эти тарифы приравнены к тем, которые действуют в Крыму на отправку корреспонденции за пределы республики в другие регионы России", - рассказала Принь.
Точную стоимость пересылки можно уточнить на сайте "Почты Крыма". По словам Принь, почтовые индексы Запорожской области приведены к российскому стандарту: к прежним индексам добавлена "двойка" в начале кода. С регионами, которые контролируются киевским режимом, обмена почтовыми отправлениями нет.
14 ноября, 18:22Крым и Запорожская область восстановили почтовое сообщение
Ранее Елена Принь рассказала о сложностях с логистикой после ЧП на Крымском мосту. Сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров, однако это не означает, что посылки потерялись.