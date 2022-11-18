https://crimea.ria.ru/20221118/kak-otpravit-posylku-v-zaporozhskuyu-oblast-i-skolko-eto-stoit-1125432315.html

Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит

Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит

Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью осуществляется по тарифам, которые действуют на отправку почты из Крыма в другие регионы России,... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T19:20

2022-11-18T19:20

2022-11-18T19:20

общество

запорожская область

новые регионы россии

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью осуществляется по тарифам, которые действуют на отправку почты из Крыма в другие регионы России, отправление происходит один раз в неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.Точную стоимость пересылки можно уточнить на сайте "Почты Крыма". По словам Принь, почтовые индексы Запорожской области приведены к российскому стандарту: к прежним индексам добавлена "двойка" в начале кода. С регионами, которые контролируются киевским режимом, обмена почтовыми отправлениями нет.Ранее Елена Принь рассказала о сложностях с логистикой после ЧП на Крымском мосту. Сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров, однако это не означает, что посылки потерялись.

https://crimea.ria.ru/20221114/krym-i-zaporozhskaya-oblast-vosstanovili-pochtovoe-soobschenie-1125360261.html

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общество, запорожская область, новые регионы россии