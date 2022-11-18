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Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит
Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит
Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью осуществляется по тарифам, которые действуют на отправку почты из Крыма в другие регионы России,... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T19:20
2022-11-18T19:20
общество
запорожская область
новые регионы россии
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью осуществляется по тарифам, которые действуют на отправку почты из Крыма в другие регионы России, отправление происходит один раз в неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.Точную стоимость пересылки можно уточнить на сайте "Почты Крыма". По словам Принь, почтовые индексы Запорожской области приведены к российскому стандарту: к прежним индексам добавлена "двойка" в начале кода. С регионами, которые контролируются киевским режимом, обмена почтовыми отправлениями нет.Ранее Елена Принь рассказала о сложностях с логистикой после ЧП на Крымском мосту. Сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров, однако это не означает, что посылки потерялись.
https://crimea.ria.ru/20221114/krym-i-zaporozhskaya-oblast-vosstanovili-pochtovoe-soobschenie-1125360261.html
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общество, запорожская область, новые регионы россии
Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит

"Почта Крыма": как отправить посылку или письмо в Запорожскую область

19:20 18.11.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота "Почты России" в Московской области
Работа Почты России в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью осуществляется по тарифам, которые действуют на отправку почты из Крыма в другие регионы России, отправление происходит один раз в неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.
"Почтовый обмен с Запорожской областью организован. Пока по временной схеме. Почту мы отвозим туда и получаем оттуда раз в неделю - пока еще не объемов и еще достаточно сложная логистика. Тарифы утверждаются в самой Запорожской области. Эти тарифы приравнены к тем, которые действуют в Крыму на отправку корреспонденции за пределы республики в другие регионы России", - рассказала Принь.
Точную стоимость пересылки можно уточнить на сайте "Почты Крыма". По словам Принь, почтовые индексы Запорожской области приведены к российскому стандарту: к прежним индексам добавлена "двойка" в начале кода. С регионами, которые контролируются киевским режимом, обмена почтовыми отправлениями нет.
Почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:22
Крым и Запорожская область восстановили почтовое сообщение
Ранее Елена Принь рассказала о сложностях с логистикой после ЧП на Крымском мосту. Сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров, однако это не означает, что посылки потерялись.
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоЗапорожская областьНовые регионы России
 
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