https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-vypustili-15-snaryadov-po-energodaru-vblizi-zaes-1125252711.html

ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС

ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.11.2022

ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС

Украинские войска за сутки выпустили 15 ракет по Энергодару и территории вблизи Запорожской АЭС. Ответным огнем уничтожена гаубица. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T15:10

2022-11-06T15:10

2022-11-06T15:10

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили 15 ракет по Энергодару и территории вблизи Запорожской АЭС. Ответным огнем уничтожена гаубица. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.В оборонном ведомстве уточняют, что обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области."В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", — доложили в министерстве.Там заверили, что радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции находится в норме.

https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф