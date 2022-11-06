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ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС
ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.11.2022
ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС
Украинские войска за сутки выпустили 15 ракет по Энергодару и территории вблизи Запорожской АЭС. Ответным огнем уничтожена гаубица. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T15:10
2022-11-06T15:10
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили 15 ракет по Энергодару и территории вблизи Запорожской АЭС. Ответным огнем уничтожена гаубица. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.В оборонном ведомстве уточняют, что обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области."В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", — доложили в министерстве.Там заверили, что радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции находится в норме.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС

ВСУ выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Энергодару вблизи Запорожской АЭС

15:10 06.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили 15 ракет по Энергодару и территории вблизи Запорожской АЭС. Ответным огнем уничтожена гаубица. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточняют, что обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.
"В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", — доложили в министерстве.
Там заверили, что радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции находится в норме.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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