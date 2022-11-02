https://crimea.ria.ru/20221102/ssha-obvinili-kndr-v-postavke-rossii-boepripasov-dlya-svo-1125216078.html
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО - РИА Новости Крым, 02.11.2022
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
США считают, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для использования их в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T18:23
2022-11-02T18:23
2022-11-02T18:23
китай
сша
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. США считают, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для использования их в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.По его словам, Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего востока. При этом количество снарядов Кирби не уточнил, назвав объемы поставок "существенными"."Мы продолжает следить, чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", — сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.Ранее Пентагон заявлял, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО. Также Украина и НАТО подписали соглашение о радикальной перестройке украинского военпрома в ближайшие 10 лет.
https://crimea.ria.ru/20221021/pochemu-kitay-ne-budet-rugatsya-s-zapadom-iz-za-rossii-i-tayvanya--ekspert-1125032494.html
китай
сша
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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китай, сша, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
Белый дом заявил что КНДР поставляет России боеприпасы для СВО