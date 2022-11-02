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США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО - РИА Новости Крым, 02.11.2022
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
США считают, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для использования их в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T18:23
2022-11-02T18:23
китай
сша
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. США считают, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для использования их в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.По его словам, Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего востока. При этом количество снарядов Кирби не уточнил, назвав объемы поставок "существенными"."Мы продолжает следить, чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", — сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.Ранее Пентагон заявлял, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО. Также Украина и НАТО подписали соглашение о радикальной перестройке украинского военпрома в ближайшие 10 лет.
https://crimea.ria.ru/20221021/pochemu-kitay-ne-budet-rugatsya-s-zapadom-iz-za-rossii-i-tayvanya--ekspert-1125032494.html
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китай, сша, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО

Белый дом заявил что КНДР поставляет России боеприпасы для СВО

18:23 02.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. США считают, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для использования их в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.
"У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине", — подчеркнул он.
По его словам, Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего востока. При этом количество снарядов Кирби не уточнил, назвав объемы поставок "существенными".
"Мы продолжает следить, чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", — сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.
Ранее Пентагон заявлял, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО. Также Украина и НАТО подписали соглашение о радикальной перестройке украинского военпрома в ближайшие 10 лет.
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