https://crimea.ria.ru/20221029/ne-dolzhno-byt-peregibov-sotsiolog-o-zakone-po-zaschite-yazyka-1125141171.html

Не должно быть перегибов: социолог о законе по защите языка

Не должно быть перегибов: социолог о законе по защите языка - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Не должно быть перегибов: социолог о законе по защите языка

Появление в РФ закона о защите русского языка от чрезмерных заимствований уместно, однако в этом вопросе не должно быть перегибов. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T03:24

2022-10-29T03:24

2022-10-29T03:24

радио "спутник в крыму"

российская федерация (россия, рф)

общество

закон и право

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Появление в РФ закона о защите русского языка от чрезмерных заимствований уместно, однако в этом вопросе не должно быть перегибов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.Крымские педагоги выступили против языковых репрессий молодежи >>Ранее в системе обеспечения законодательной деятельности появился законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Поправки предполагают защиту русского языка от чрезмерного влияния заимствованных слов. В частности, предлагается появление нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, куда не могут быть внесены иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.Социолог подчеркивает, что в разговорной речи, особенно в молодежной среде, языковые ограничения ввести невозможно, и речь в новом законопроекте об этом не идет. При этом, по ее мнению, официальное использование языка необходимо регулировать:В Крыму предложили ввести штрафы за иностранные слова в рекламе >>"Речь об официальных лицах, о СМИ. Например, последнее новомодное иностранное слово "хаб" - представители госорганов используют его повсеместно, хотя есть в русском языке отличное слово "узел": транспортный узел, пересадочный и так далее", - приводит пример гостья эфира.Кроме того, по мнению Киселевой, уместно не только регламентировать использование русского языка в официальной сфере, но и упростить язык нормативных документов, чтобы рядовой обыватель мог понимать юридические нормы, которые сейчас часто требуют толкования со стороны юристов.Ранее научный сотрудник Института языкознания РАН Андрей Кибрик, комментируя соответствующий законопроект, выразил мнение, что искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного процесса, который невозможно остановить или повернуть вспять.

https://crimea.ria.ru/20221027/ostavte-v-pokoe-saray-i-sobaku-lingvist-o-zakone-po-zaschite-yazyka-1125116154.html

https://crimea.ria.ru/20220611/slovar-po-zamescheniyu-anglitsizmov-nuzhdaetsya-v-dorabotke--mnenie-1123500614.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, закон и право, мнения