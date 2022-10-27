Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221027/ukrenergo-soobschila-o-povrezhdenii-oborudovaniya-magistralnoy-seti-1125107991.html
"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети
"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети - РИА Новости Крым, 27.10.2022
"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в результате ударов по центральным регионам Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T11:17
2022-10-27T12:10
украина
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223562_0:17:1620:928_1920x0_80_0_0_5a9105602ec16c0884717facaa24806e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в результате ударов по центральным регионам Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго"."Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В связи с этим, чтобы предотвратить перегрузку сети сегодня, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.В компании отметили, что введение ограничений необходимо для уменьшения нагрузки на сети.Ранее компания "Укрэнерго" заявила о введении ограничений электроснабжения всех категорий потребителей по стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223562_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_4c9f0adf88c53f89bf7ad60a7c94d975.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, специальная военная операция рф на украине
"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в центре страны - "Укрэнерго"

11:17 27.10.2022 (обновлено: 12:10 27.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в результате ударов по центральным регионам Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
"Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В связи с этим, чтобы предотвратить перегрузку сети сегодня, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что введение ограничений необходимо для уменьшения нагрузки на сети.
Ранее компания "Укрэнерго" заявила о введении ограничений электроснабжения всех категорий потребителей по стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор
13:01Колбаса с антибиотиком: в Крыму оштрафовали производителя
12:51Смерчи угрожают Сочи – объявлено штормовое предупреждение
12:42Жители приграничья Курской области получат новые меры поддержки
12:21Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа
12:15РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
12:12Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
11:22В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
11:17"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети
10:53Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
10:41На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
10:33В Алуште с 25-метрового обрыва сорвался мужчина
10:26США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе
10:18Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:16Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
10:07Спасательная операция в Крыму: в горах под Бахчисараем потерялась женщина
09:41Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт
09:26В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн
09:09В Запорожье прогремела серия взрывов – сдетонировали боеприпасы
08:35Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Лента новостейМолния