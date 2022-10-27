https://crimea.ria.ru/20221027/ukrenergo-soobschila-o-povrezhdenii-oborudovaniya-magistralnoy-seti-1125107991.html

"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети

"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети - РИА Новости Крым, 27.10.2022

"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в результате ударов по центральным регионам Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T11:17

2022-10-27T11:17

2022-10-27T12:10

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в результате ударов по центральным регионам Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго"."Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В связи с этим, чтобы предотвратить перегрузку сети сегодня, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.В компании отметили, что введение ограничений необходимо для уменьшения нагрузки на сети.Ранее компания "Укрэнерго" заявила о введении ограничений электроснабжения всех категорий потребителей по стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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