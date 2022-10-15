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Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221015/ekspert-nazval-uslovie-diplomaticheskogo-resheniya-konflikta-na-ukraine-1124888831.html
Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине
Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине
Украинский конфликт рано или поздно завершится дипломатией, это произойдет, когда США примут и признают факт утраты роли мирового гегемона. Такое мнение... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-15T03:26
2022-10-14T15:33
радио "спутник в крыму"
российская федерация (россия, рф)
сша
украина
политика
специальная военная операция рф на украине
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинский конфликт рано или поздно завершится дипломатией, это произойдет, когда США примут и признают факт утраты роли мирового гегемона. Такое мнение высказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, политолог Владимир Шаповалов.Как России избежать войны на истощение – эксперт &gt;&gt;По мнению Шаповалова, урегулирование конфликта не будет зависеть от позиции президента Украины Владимира Зеленского, главы МИД страны Дмитрия Кулебы или других высокопоставленных чиновников в Киеве, поскольку их слова о невозможности переговоров с РФ при президенте Владимире Путине – это "белый шум, который ровным счетом ничего не означает".Эксперт полагает, что Украина будет вынуждена вести переговоры после того, как Россия и США согласуют основные позиции, а это в свою очередь зависит от ряда факторов, в том числе от предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс."Несмотря на то, что это промежуточные выборы, от них очень многое зависит. За выделение последнего транша в 12 млрд долларов Украине республиканцы не голосовали. Если они победят на выборах и займут лидирующие позиции в Конгрессе, это существенно изменит расклад сил и сузит возможности для президента Джо Байдена оказывать помощь Украине", - пояснил политолог.Ранее Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
https://crimea.ria.ru/20221014/karibskiy-krizis-20-chem-grozit-prisutstvie-ssha-na-ukraine--mid-1124872324.html
https://crimea.ria.ru/20221012/ssha-ne-namereny-sposobstvovat-pobede-ukrainy--politolog-1124833976.html
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российская федерация (россия, рф), сша, украина, политика, специальная военная операция рф на украине, мнения
Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине

Политолог: рано или поздно США пойдут на дипломатическое решение украинского конфликта

03:26 15.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛюди в флагах России и США
Люди в флагах России и США - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинский конфликт рано или поздно завершится дипломатией, это произойдет, когда США примут и признают факт утраты роли мирового гегемона. Такое мнение высказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, политолог Владимир Шаповалов.
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"Любой конфликт заканчивается дипломатией. Даже капитуляция фашистской Германии закончилось дипломатией – Потсдамской конференцией. Дипломатия, конечно, будет и здесь, но, видимо, без участия руководства Украины, а в рамках переговоров между Россией и США. Рано или поздно США будут вынуждены пойти на дипломатические шаги и признать тот факт, что они больше не могут диктовать свою волю всему остальному миру", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Шаповалова, урегулирование конфликта не будет зависеть от позиции президента Украины Владимира Зеленского, главы МИД страны Дмитрия Кулебы или других высокопоставленных чиновников в Киеве, поскольку их слова о невозможности переговоров с РФ при президенте Владимире Путине – это "белый шум, который ровным счетом ничего не означает".
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Эксперт полагает, что Украина будет вынуждена вести переговоры после того, как Россия и США согласуют основные позиции, а это в свою очередь зависит от ряда факторов, в том числе от предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс.
"Несмотря на то, что это промежуточные выборы, от них очень многое зависит. За выделение последнего транша в 12 млрд долларов Украине республиканцы не голосовали. Если они победят на выборах и займут лидирующие позиции в Конгрессе, это существенно изменит расклад сил и сузит возможности для президента Джо Байдена оказывать помощь Украине", - пояснил политолог.
Девушка с украинским флагом у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:28Радио "Спутник в Крыму"
США не намерены способствовать победе Украины – политолог
Ранее Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
 
Радио "Спутник в Крыму"Российская Федерация (Россия, РФ)СШАУкраинаПолитикаСпециальная военная операция РФ на УкраинеМнения
 
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