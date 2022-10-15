https://crimea.ria.ru/20221015/ekspert-nazval-uslovie-diplomaticheskogo-resheniya-konflikta-na-ukraine-1124888831.html

Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине

Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Эксперт назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине

Украинский конфликт рано или поздно завершится дипломатией, это произойдет, когда США примут и признают факт утраты роли мирового гегемона. Такое мнение... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-15T03:26

2022-10-15T03:26

2022-10-14T15:33

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинский конфликт рано или поздно завершится дипломатией, это произойдет, когда США примут и признают факт утраты роли мирового гегемона. Такое мнение высказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, политолог Владимир Шаповалов.Как России избежать войны на истощение – эксперт >>По мнению Шаповалова, урегулирование конфликта не будет зависеть от позиции президента Украины Владимира Зеленского, главы МИД страны Дмитрия Кулебы или других высокопоставленных чиновников в Киеве, поскольку их слова о невозможности переговоров с РФ при президенте Владимире Путине – это "белый шум, который ровным счетом ничего не означает".Эксперт полагает, что Украина будет вынуждена вести переговоры после того, как Россия и США согласуют основные позиции, а это в свою очередь зависит от ряда факторов, в том числе от предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс."Несмотря на то, что это промежуточные выборы, от них очень многое зависит. За выделение последнего транша в 12 млрд долларов Украине республиканцы не голосовали. Если они победят на выборах и займут лидирующие позиции в Конгрессе, это существенно изменит расклад сил и сузит возможности для президента Джо Байдена оказывать помощь Украине", - пояснил политолог.Ранее Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".

https://crimea.ria.ru/20221014/karibskiy-krizis-20-chem-grozit-prisutstvie-ssha-na-ukraine--mid-1124872324.html

https://crimea.ria.ru/20221012/ssha-ne-namereny-sposobstvovat-pobede-ukrainy--politolog-1124833976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), сша, украина, политика, специальная военная операция рф на украине, мнения