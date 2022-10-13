https://crimea.ria.ru/20221013/v-rossii-khotyat-sozdat-medkomissii-dlya-mobilizovannykh---spch-1124856080.html

В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ

В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ - РИА Новости Крым, 13.10.2022

В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ

В России должны быть созданы военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующий пакет... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T13:06

2022-10-13T13:06

2022-10-13T13:06

частичная мобилизация

общество

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/95/239533_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_fdacb9ecfeb651ecfea0fb87255594da.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В России должны быть созданы военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующий пакет предложений Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрит правительство РФ, рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев, выступая в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня".Эту позицию разделяет сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:"Концепция единства тыла и фронта предполагает, что победа растет из тыла, поэтому в тылу происходит не только производство танков и ракет. Здесь еще происходит производство здоровых солдат. И если у нас не хватает технологии для этого производства, надо их организовать. Так вот, комиссия для мобилизованных - это одна из таких технологий. Если солдат плох - он не выполнит задачу. А задачу нам выполнить просто необходимо", - заявил Власов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество, армия и флот