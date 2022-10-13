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В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ
В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ
В России должны быть созданы военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующий пакет... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T13:06
2022-10-13T13:06
частичная мобилизация
общество
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В России должны быть созданы военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующий пакет предложений Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрит правительство РФ, рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев, выступая в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня".Эту позицию разделяет сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:"Концепция единства тыла и фронта предполагает, что победа растет из тыла, поэтому в тылу происходит не только производство танков и ракет. Здесь еще происходит производство здоровых солдат. И если у нас не хватает технологии для этого производства, надо их организовать. Так вот, комиссия для мобилизованных - это одна из таких технологий. Если солдат плох - он не выполнит задачу. А задачу нам выполнить просто необходимо", - заявил Власов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html
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частичная мобилизация, общество, армия и флот
В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ

СПЧ призывает обследовать мобилизованных перед отправкой в зону СВО

13:06 13.10.2022
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкПризыв в ВС РФ начался в Крыму
Призыв в ВС РФ начался в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В России должны быть созданы военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующий пакет предложений Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрит правительство РФ, рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев, выступая в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня".
"Далеко не все из мобилизованных здоровы. И предыдущие комиссии люди могли проходить 10-20 лет назад, здоровье обычно у людей не улучшается. На наш взгляд, и мы консультировались с врачебным сообществом, необходимо создавать медкомиссии. Нужно вести опрос, смотреть медкарты - может, он инфарктник, а мы его на фронт", - объяснил Фадеев важность создания комиссий.
Эту позицию разделяет сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:
"Концепция единства тыла и фронта предполагает, что победа растет из тыла, поэтому в тылу происходит не только производство танков и ракет. Здесь еще происходит производство здоровых солдат. И если у нас не хватает технологии для этого производства, надо их организовать. Так вот, комиссия для мобилизованных - это одна из таких технологий. Если солдат плох - он не выполнит задачу. А задачу нам выполнить просто необходимо", - заявил Власов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Частичная мобилизацияОбществоАрмия и флот
 
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