https://crimea.ria.ru/20221008/vs-rf-otrazili-popytki-nastupleniya-vsu-na-trekh-napravleniyakh---minoborony-1124778941.html

ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - Минобороны

ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.10.2022

ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - Минобороны

ВСУ предприняли попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное на Купянском направлении, а также на Южно-Донецкой и... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T17:16

2022-10-08T17:16

2022-10-08T17:18

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное на Купянском направлении, а также на Южно-Донецкой и Николаево-Криворожской линиях. Все атаки отражены, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля", - сказал Конашенков.Кроме того, резервы противника в районе Петропавловка Харьковской области потеряли при попытке наступления более 110 военнослужащих ВСУ и батальона теробороны. На Краснолиманском направлении, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российскими войсками уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, уточнил Конашенков.По его словам, в районах Северска, Нового и Ямполовки ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 12 единиц военной техники. Попытка контратаки отражена на Южно-Донецком направлении, уничтожено более 90 украинских боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей. На Запорожском направлении нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков."На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях Суханово, Пятихатки, Садка, Ищенки, Брускинского, Карло-Марксовского и Малой Сейдеминухи. Все атаки отражены. Уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия", - констатировал генерал-лейтенант.Кроме того, поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и узел связи украинской группировки войск. В районе Чапаевки Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29. Средствами ПВО уничтожены 12 беспилотников, а также сбит в воздухе 21 снаряд HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5494 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6395 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221008/minoborony-rf-smenilo-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124776326.html

https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html

https://crimea.ria.ru/20221007/v-dnr-osvobodili-otradovku-zaytsevo-i-veseluyu-dolinu-1124747505.html

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости, всу (вооруженные силы украины)