https://crimea.ria.ru/20221004/v-krymu-chinovnitsa-poluchila-uslovnyy-srok-za-zloupotreblenie-polnomochiyami-1124708792.html
В Крыму чиновница получила условный срок за злоупотребление полномочиями
В Крыму чиновница получила условный срок за злоупотребление полномочиями - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В Крыму чиновница получила условный срок за злоупотребление полномочиями
В Евпатории начальник управления капитального строительства городской администрации получила условный срок за злоупотребление полномочиями при реконструкции... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T09:41
2022-10-04T09:41
2022-10-04T09:41
крым
прокуратура республики крым
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории начальник управления капитального строительства городской администрации получила условный срок за злоупотребление полномочиями при реконструкции детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК."В суде установлено, что управлением капитального строительства местной администрации был заключен муниципальный контракт о реконструкции дошкольного детского учреждения. Обвиняемая, являясь руководителем учреждения, зная, что подрядная организация в установленный контрактом срок работы не произвела, строительство детского сада не завершила, а срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечительной меры, на сумму более 30 млн рублей истек, заключила с фирмой дополнительные соглашения", - сказано в сообщении.Однако подрядчик свои обязательства по контракту не выполнил, работы не произвел. А чиновница получила 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по решению суда. Кроме того, женщина лишена права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил."В отношении должностных лиц подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Арбитражным судом РК с подрядной организации взысканы денежные средства в связи с невыполнением условий муниципального контракта", - добавили в надзорном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220622/v-krymu-pri-stroitelstve-detskogo-sada-prisvoili-7-mln-rubley-1123619278.html
https://crimea.ria.ru/20220727/neprigodnoe-zdanie-vmesto-sadika-v-alushte-osuzhdeny-uchrediteli-stroyfirmy-1123976431.html
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крым, прокуратура республики крым, евпатория
В Крыму чиновница получила условный срок за злоупотребление полномочиями
В Евпатории чиновница получила условный срок за злоупотребление полномочиями - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории начальник управления капитального строительства городской администрации получила условный срок за злоупотребление полномочиями при реконструкции детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
"В суде установлено, что управлением капитального строительства местной администрации был заключен муниципальный контракт о реконструкции дошкольного детского учреждения. Обвиняемая, являясь руководителем учреждения, зная, что подрядная организация в установленный контрактом срок работы не произвела, строительство детского сада не завершила, а срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечительной меры, на сумму более 30 млн рублей истек, заключила с фирмой дополнительные соглашения", - сказано в сообщении.
Однако подрядчик свои обязательства по контракту не выполнил, работы не произвел. А чиновница получила 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по решению суда. Кроме того, женщина лишена права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.
"В отношении должностных лиц подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Арбитражным судом РК с подрядной организации взысканы денежные средства в связи с невыполнением условий муниципального контракта", - добавили в надзорном ведомстве.