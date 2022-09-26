https://crimea.ria.ru/20220926/vs-rossii-unichtozhili-100-naemnikov-inostrannogo-legiona-1124625496.html

ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"

ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 26.09.2022

ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"

ВКС России ударили по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе Святогорска, ликвидированы до РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T12:33

2022-09-26T12:33

2022-09-26T12:33

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВКС России ударили по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе Святогорска, ликвидированы до 100 боевиков. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Также, по его словам, в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково и Червоного Оскола Харьковской области потери противника составили более 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.Российские летчики, ракетчики и артиллеристы также поразили пять пунктов управления ВСУ, 56 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 163-х районах. Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Истребительной авиацией над Селидово (ДНР) сбит украинский Су-24, российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников, сбили в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также над луганским Сватово и херсонской Новой Каховкой.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-perekhvatili-12-bespilotnikov-i-18-snaryadov-himars-za-sutki-1124617326.html

https://crimea.ria.ru/20220924/ukrainskiy-mig-i-sem-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-voennye-za-sutki-1124611117.html

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости