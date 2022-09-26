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ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 26.09.2022
ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
ВКС России ударили по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе Святогорска, ликвидированы до РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T12:33
2022-09-26T12:33
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВКС России ударили по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе Святогорска, ликвидированы до 100 боевиков. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Также, по его словам, в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково и Червоного Оскола Харьковской области потери противника составили более 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.Российские летчики, ракетчики и артиллеристы также поразили пять пунктов управления ВСУ, 56 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 163-х районах. Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Истребительной авиацией над Селидово (ДНР) сбит украинский Су-24, российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников, сбили в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также над луганским Сватово и херсонской Новой Каховкой.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-perekhvatili-12-bespilotnikov-i-18-snaryadov-himars-za-sutki-1124617326.html
https://crimea.ria.ru/20220924/ukrainskiy-mig-i-sem-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-voennye-za-sutki-1124611117.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости
ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"

Минобороны РФ: российские военные уничтожили до ста наемников "Иностранного легиона"

12:33 26.09.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВКС России ударили по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе Святогорска, ликвидированы до 100 боевиков. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Также, по его словам, в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково и Червоного Оскола Харьковской области потери противника составили более 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
Вчера, 15:11
ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки
"Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Часового Яра ДНР во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники. Ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Очакова Николаевской области уничтожены до 50-ти боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", - продолжил генерал-лейтенант.
Российские летчики, ракетчики и артиллеристы также поразили пять пунктов управления ВСУ, 56 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 163-х районах. Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Истребительной авиацией над Селидово (ДНР) сбит украинский Су-24, российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников, сбили в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также над луганским Сватово и херсонской Новой Каховкой.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 14:48
Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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