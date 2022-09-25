https://crimea.ria.ru/20220925/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1124612678.html

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-25T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8, днем 18...20 градусов.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 19…21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем +19...+21, ночью от 9 до 13 с "плюсом". В Феодосии и Судаке в ночные часы временами пройдет дождь.Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.

https://crimea.ria.ru/20220924/v-krymu-vypal-sneg-1124610503.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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