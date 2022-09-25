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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-25T00:01
2022-09-24T19:17
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8, днем 18...20 градусов.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 19…21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем +19...+21, ночью от 9 до 13 с "плюсом". В Феодосии и Судаке в ночные часы временами пройдет дождь.Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 25 сентября

00:01 25.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"На смену циклону, принесшему в Крым прохладную, дождливую погоду, смещается область высокого давления. Осадки прекратятся, ветер сменит направление на южный, юго-восточный и его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха начнет повышаться - ночью еще 3…8 градусов, на побережье до +12; днем уже 16…21, в горах 10…15", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8, днем 18...20 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 19…21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем +19...+21, ночью от 9 до 13 с "плюсом". В Феодосии и Судаке в ночные часы временами пройдет дождь.
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Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
21:36Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
21:17Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
20:20Главные новости и заявления дня: 24 сентября
19:58В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД
19:21Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку
18:45Частичная мобилизация в России и долгожданные референдумы: топ недели
18:28Контрактникам-иностранцам упростили получение российского гражданства
18:14В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации
17:51Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
17:03Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
16:31За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
16:15Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен
15:48Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели
15:21Максимум с мая: оперштаб сообщил о росте смертности от COVID-19
14:48Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
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