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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-25T00:01
2022-09-25T00:01
2022-09-24T19:17
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8, днем 18...20 градусов.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 19…21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем +19...+21, ночью от 9 до 13 с "плюсом". В Феодосии и Судаке в ночные часы временами пройдет дождь.Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.
https://crimea.ria.ru/20220924/v-krymu-vypal-sneg-1124610503.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 25 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"На смену циклону, принесшему в Крым прохладную, дождливую погоду, смещается область высокого давления. Осадки прекратятся, ветер сменит направление на южный, юго-восточный и его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха начнет повышаться - ночью еще 3…8 градусов, на побережье до +12; днем уже 16…21, в горах 10…15", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8, днем 18...20 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 19…21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем +19...+21, ночью от 9 до 13 с "плюсом". В Феодосии и Судаке в ночные часы временами пройдет дождь.
Следующая неделя,
по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.