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"Очень сильное": новое землетрясение произошло на Тайване - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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"Очень сильное": новое землетрясение произошло на Тайване
"Очень сильное": новое землетрясение произошло на Тайване - РИА Новости Крым, 19.09.2022
"Очень сильное": новое землетрясение произошло на Тайване
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник на востоке Тайваня. Об этом со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T10:11
2022-09-19T10:11
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник на востоке Тайваня. Об этом со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает "Интерфакс".Подземный толчок сейсмологи зафиксировали около пяти утра по московскому времени. По оперативным данным, эпицентр находился в 56 км юго-восточнее города Пули. По интенсивности сотрясений в эпицентре эксперты оценили землетрясение как "очень сильное".Как сообщалось, накануне в юго-восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, они ощущались на побережье континентальной части Китая. Японские метеорологи предупредили об угрозе цунами. Ожидаются волны высотой до одного метра.
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РИА Новости Крым
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60
в мире, происшествия
"Очень сильное": новое землетрясение произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на востоке Тайваня

10:11 19.09.2022
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник на востоке Тайваня. Об этом со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает "Интерфакс".
Подземный толчок сейсмологи зафиксировали около пяти утра по московскому времени. По оперативным данным, эпицентр находился в 56 км юго-восточнее города Пули. По интенсивности сотрясений в эпицентре эксперты оценили землетрясение как "очень сильное".
Как сообщалось, накануне в юго-восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, они ощущались на побережье континентальной части Китая. Японские метеорологи предупредили об угрозе цунами. Ожидаются волны высотой до одного метра.
В миреПроисшествия
 
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