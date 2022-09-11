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Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском
Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском
Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T12:28
2022-09-11T12:28
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, экипаж Ми-35 в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку. Доложив о вскрытых действиях ВСУ и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском

МО: экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол в Купянском районе

12:28 11.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, экипаж Ми-35 в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку. Доложив о вскрытых действиях ВСУ и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения.
"Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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