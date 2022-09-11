https://crimea.ria.ru/20220911/vertolet-vs-rf-sorval-popytku-vsu-navesti-rechnuyu-perepravu-pod-kupyanskom-1124470204.html

Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском

Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском

Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T12:28

2022-09-11T12:28

2022-09-11T12:28

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, экипаж Ми-35 в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку. Доложив о вскрытых действиях ВСУ и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.

https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)