https://crimea.ria.ru/20220911/Kakoy-segodnya-prazdnik-11-sentyabrya_-1118716316.html

Какой сегодня праздник: 11 сентября

Какой сегодня праздник: 11 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Какой сегодня праздник: 11 сентября

В этот день в России вспоминают одну из блистательных побед Ушакова, а в Эфиопии празднуют Новый год. В 1834 году 11 сентября на Дворцовой площади в... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-11T00:00

2022-09-11T00:00

2022-09-10T19:50

политика

новости

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0a/1118716286_0:227:3004:1918_1920x0_80_0_0_1656d3f57badd57b7f691a2c84b269f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают одну из блистательных побед Ушакова, а в Эфиопии празднуют Новый год. В 1834 году 11 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге была установлена Александровская колонна. В этот день родились Иосиф Кобзон и Александр Довженко.Что празднуют в миреЕжегодно 11 сентября в России отмечается один из Дней воинской славы – день победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турками в битве у мыса Тендера. 8-9 сентября 1790 года эскадра контр-адмирала Ушакова разбила силы противника, обратив их в бегство и фактически уничтожила два турецких линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к Босфору затонул еще 74-пушечный корабль и несколько мелких судов.Светлейший князь Григорий Потемкин, прибывший лично поздравить Ушакова и моряков с победой, тогда написал: "Наши, благодаря Богу, такого перцу задали, что любо. Спасибо Федору Федоровичу".В этот же день в России отмечают День трезвости. Дата была установлена по инициативе Православной церкви в 1913 году. Датой выбрали праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. 11-го сентября верующие должны соблюдать строгий пост, в том числе не употреблять алкоголь.Так уж совпало, что 11 сентября в России отмечают День рождения граненого стакана. Считается, что в этот день на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном в 1943 году был выпущен первый стакан в дизайне Веры Мухиной. У классического "мухинского стакана" должно быть 16 граней.В 2020 году на 11 сентября выпал Энкутаташ – эфиопский Новый год. Кстати, Эфиопия до сих пор во всех сферах жизни использует Юлианский календарь, отстающий от Григоранского на семь лет и восемь месяцев. В этот день принято сжигать ветви эвкалипта. Поэтому проблем с вопросом "когда эвкалипт вынесешь?" в Эфиопии нет.Знаменательные события11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошло торжественное открытие Александровской колонны. Памятник воздвиг архитектор Огюст Монферран по указу императора Николая I. Монумент посвящен победе над Наполеоном. Александрийский столп открывали с размахом: сначала у его подножия прошел молебен при участии стотысячного войска, а потом – военный парад.В этот день в 1951 году в Венеции была показана первая постановка "похождений повесы" Игоря Стравинского. Сюжет оперы классический: главный герой Том Рейкуэлла бросает любимую и родной дом ради жизни в Лондоне, полной наслаждений. Компанию ему составляет Ник Шэдоу, который в итоге оказывается дьяволом. Он строит различные козни, из-за чего молодой человек сходит с ума и попадает в психиатрическую больницу Бедлам возле Лондона.11 сентября 2007 года Россия провела испытания авиационной бомбы объемного взрыва, которую еще назвали "папой всех бомб". По уверениям военных и СМИ "папа" способен уничтожить все, что попадется на пути взрывной волны в радиусе 300 метров. Видео с испытанием бомбы получило огромный международный резонанс.Кто родился11 сентября 1862 года в Северной Каролине родился Уильям Сидни Портер известный большинству под псевдонимом О.Генри. Перу признанного "мастера короткого рассказа" принадлежит 600 произведений, полное собрание его сочинений составляет 18 томов.11 сентября 1894 года на хуторе Вьюнище Сосницкого района Черниговской губернии в многодетной семье родился будущий режиссер Александр Довженко. Он рос в небогатой и безграмотной семье. Тем не менее, родители делали все, чтобы мальчик получил достойное образование, даже продали часть принадлежащих им земель. В итоге Александр выучился на педагога и даже преподавал во Втором Житомирском высшем начальном училище. После связал свою жизнь с коммунистической партией, однако вскоре его исключают. Оказавшись на "партийной обочине", Довженко начинает общаться с деятелями культуры, которые быстро вводят его в "кинотусовку". В 1928 он представляет свой первый фильм – "Звенигора". Позже выпускает ленты "Иван", "Аэроград" и "Щорс". Он сближается с Иосифом Сталиным, благодаря чему большинство его проектов получают одобрение. До конца своих дней Александр Довженко снимал фильмы и преподавал во ВГИКе.В 1900 году 11 сентября на свет появился Семен Алексеевич Лавочкин, создатель легендарных самолетов Ла и ЛаГГ. Его детище Ла-7 считается лучшим истребителем времен Второй мировой войны. Именно на этой машине известный советский летчик, уроженец Крыма Амет-Хан Султан учувствовал во взятии Берлина и принял свой последний воздушный бой с немецким FW-190, из которого вышел победителем.В этот день в 1937 году родился Иосиф Давыдович Кобзон, советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Герой труда РФ, Народный артист СССР и Герой Донецкой Народной Республики. В детстве он увлекался не музыкой, а спортом и показывал серьезные успехи в боксе. Правда, до первого нокаута, после которого решил бросить физкультуру. Попав в армию, Иосиф стал петь в хоре и заниматься вокалом индивидуально. После армии поступал сразу в несколько вузов и в итоге оказался на вокальном факультете Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Всесоюзную известность баритон получил в 1962 году, когда в одном из выпусков "Голубого огонька" исполнил песню "Куба – любовь моя". В 2014 году всесторонне поддержал присоединение Крыма к России и выступал на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В 2018 году после продолжительной болезни он умер в одной из клиник Москвы.В 1965 в Галеме, Нью Йорк, родился Ричард Мелвилл Холл. Ричард воспитывался мамой, довольно прогрессивной женщиной, поддерживавшей его творческие наклонности. Уже с девяти лет он начал брать уроки игры на гитаре и фортепьяно. Еще подростком Ричард Холл пробовал себя в различных музыкальных направлениях, начиная с панк-рока, заканчивая альтернативой. В 1991 году его сингл Go попал в британский топ-10, что стало отправной точкой в карьере музыканта. Сингл вышел под именем Moby, под которым мы знаем этого известного певца и сегодня. В 1999 году Moby "выкатывает" альбом Play, который расходится тиражом более 12 миллионов экземпляров и становится "платиновым" в 26 странах. За свою карьеру Moby выпустил 16 студийных альбомов и сейчас продолжает работу над 17-ым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новости, общество, культура