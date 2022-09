https://crimea.ria.ru/20220908/Kakoy-segodnya-prazdnik-8-sentyabrya_-1118704814.html

Какой сегодня праздник: 8 сентября

Какой сегодня праздник: 8 сентября

В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября - профессиональный день физиотерапевтов. РИА Новости Крым, 08.09.2022

общество

новости

культура

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября - профессиональный день физиотерапевтов.Что празднуют в миреЕжегодно 8 сентября под эгидой ОНН отмечается Международный день грамотности, который был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования. Согласно открытым данным, на данный момент в мире 17% населения остается неграмотным. Преимущественно, это представители африканских стран. Согласно резолюции ЮНЕСКО от 1958 года, неграмотными считаются люди, которые не могут прочитать и написать короткое, простое сообщение о своей повседневной жизни. Сейчас почти все страны проводят политику повышения грамотности, а одна из целей устойчивого развития от ОНН гласит, что к 2030 году почти все молодые люди на планете и значительная доля взрослого населения должны уметь читать, писать и считать.8 сентября в мире празднуют интернациональный День солидарности журналистов, корреспондентов и репортеров. Международный день солидарности представителей этой профессии был установлен в 1958 году по решению четвертого конгресса Международной организации журналистов. Это объединение считается старейшим и крупнейшим в мире журналистики. Памятная дата была выбрана не случайно. 8 сентября в 1943 году в Берлине нацисты казнили чехословацкого журналиста, театрального и литературного критика Юлиуса Фучика. До последнего дня своей жизни он был верен профессии и в тюрьме успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую его посмертно наградили Международной премией Мира.Также в этот день отмечают Международный день физиотерапии – направления в медицине, которое до сих пор имеет неоднозначное определение. Одни врачи и ученые считают, что это "наука о применении естественных физических активностей для лечения и профилактики разных болезней", а другие – "областью клинической медицины, изучающей действие на организм природных и искусственных физических факторов, применяемых для лечения больных и оздоровления населения". Во время физиотерапевтических процедур на организм пациента воздействуют током низкого напряжения, светом, воздухом, звуком, теплом, травами, грязью и многими другими веществами и явлениями природы. Примечательно, что физиотерапия имеет большую популярность в силу своей доступности и безопасности. При этом главный ее минус в том, что часто все эти манипуляции не помогают. Однако в РФ и странах СНГ многие из видов такого лечения считают официально признанными, хотя в Европе и США утверждают обратное. Кстати, дату 8 сентября выбрали в честь открытия в 1951 году в Копенгагене первой Международной конференции физиотерапии.Ежегодно 8 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) — оперативно-тактического территориального объединения в составе Черноморского флота России. Начало традиции празднования положил Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации в июле 1996 года. В качестве даты был выбран не день создания, а день возрождения военно-морского района на берегу Черного моря. С 1925 по 1940 годы Новороссийская ВМБ существовала номинально, однако незадолго до начала Великой Отечественной войны стала полноценным подразделением Советской Армии. 29 января 1941 года приказ командующего Черноморским флотом определил штатную структуру базы.8 сентября в России свой праздник отмечают сотрудники финансовой сферы. День финансиста был установлен президентом России в августе 2011 года. Дата для празднования была выбрана в память о том, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим манифестом образовал в Российской империи Министерство финансов.Знаменательные событияВ 1636 году был основан один из старейших и известных университетов США - Гарвардский. За свою многовековую историю Гарвард стал одним из символов престижа и богатства. Университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников. Свое имя он носит в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Сейчас университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений и семь факультетов.В 1801 году в Санкт-Петербурге император Александр I заложил на Невском проспекте Казанский кафедральный собор – один из крупнейших храмов Северной столицы. За свою историю он успел стать памятником русской воинской славы после Отечественной войны 1812 года, Музеем истории религии и атеизма в 1932 году, а с 2000 - это кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Кроме этого, в 1813 году здесь был упокоен русский полководец Михаил Кутузов.Кто родилсяВ 1812 году в Тамбовской губернии родилась муза и жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова. С поэтом они познакомились в декабре 1828 года на балу танцмейстера Йогеля, а уже в апреле 1829 года Пушкин просил ее руки. Ответ матери Гончаровой был неопределенным: маман возлюбленной Пушкина считала, что 16-летняя на тот момент дочь слишком молода для брака, но окончательного отказа не было. Поэт в отчаянии уехал на Кавказ, однако через год долгожданное согласие на брак было получено. Спустя пять лет "чистейшей прелести чистейший образец" познакомилась с французским подданным Жоржем Дантесом, который начал ухаживать за ней. Это породило слухи о предполагаемой внебрачной связи жены поэта. Ее поведение и роль в преддуэльных событиях являются предметом дискуссий по настоящее время.В 1923 году родился советский поэт, прозаик, публицист, Народный поэт Дагестанской АССР Расул Гамзатов. Помимо написания стихов, он также занимался переводами. На родной аварский он перевел русскую классику - Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Есенина. Всего за период своего творчества Гамзатов написал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках. Он - автор слов к одной из самых известных военных песен - "Журавли".8 сентября 1979 года родилась американская певица Алиша Бет Мур, более известная как Pink. Популярность пришла к ней в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. По данным рейтинга американского журнала Billboard, в период с 2000 по 2010 года она являлась лучшей поп-артисткой.

2022

Новости

общество, новости, культура, в мире