https://crimea.ria.ru/20220907/politseyskie-predotvratili-terakt-v-zaporozhskoy-oblasti-1124426919.html

Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области

Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области

Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области, обнаружив и обезвредив растяжку на трассе. Об этом сообщается Telegram-канале областного МВД. РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T10:45

2022-09-07T10:45

2022-09-07T10:46

запорожская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области, обнаружив и обезвредив растяжку на трассе. Об этом сообщается Telegram-канале областного МВД.Местных жителей призывают не перемещать подозрительные предметы самостоятельно, а сообщать о них в правоохранительные органы.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-progremel-v-tsentre-berdyanska-1124419883.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)