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Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след
Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след
Режим "инкогнито" для просмотра интернет-страниц не гарантирует приватности, "цифровой след" в Сети все равно останется, заявляют эксперты Роскачества. РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T19:33
2022-09-04T19:33
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Режим "инкогнито" для просмотра интернет-страниц не гарантирует приватности, "цифровой след" в Сети все равно останется, заявляют эксперты Роскачества.Это значит, все ваши действия остаются доступными для администраторов сайтов и интернет-компаний, а значит об истинной конфиденциальности речь не идет. Однако в быту такая функция может быть полезной, если вы не желаете, чтобы историю ваших просмотров увидели близкие, или же тогда, когда вы пользуетесь рабочим компьютером и хотите скрыть свои запросы от других пользователей.Также эксперты подчеркивают, что анонимный режим не защищает от вредоносных программ.Ранее инженер Юрий Артамонов назвал правила интернет-безопасности. В первую очередь специалист советует устанавливать длинные и сложные пароли, которые должны содержать строчные и заглавные буквы, знаки препинания, цифры. Одинаковые пароли на разных сайтах нежелательны.
https://crimea.ria.ru/20220222/ekspert-internet-bezopasnosti-predupredil-o-novom-vide-opasnykh-pisem-1122453087.html
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4.7
96
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общество
Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след

Режим "инкогнито" при работе в Сети не гарантирует абсолютной приватности – Роскачество

19:33 04.09.2022
 
© Фото: pixabayКибербезопасность
Кибербезопасность
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Режим "инкогнито" для просмотра интернет-страниц не гарантирует приватности, "цифровой след" в Сети все равно останется, заявляют эксперты Роскачества.
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Эксперт интернет-безопасности предупредил о новом виде опасных писем
"В режиме приватного просмотра браузер или устройство действительно не будет сохранять историю вашей активности, но назвать его ориентированным на конфиденциальность можно с натяжкой, ведь ваши действия по-прежнему отслеживают сайты, которые вы посещаете", - предупреждают специалисты.
Это значит, все ваши действия остаются доступными для администраторов сайтов и интернет-компаний, а значит об истинной конфиденциальности речь не идет. Однако в быту такая функция может быть полезной, если вы не желаете, чтобы историю ваших просмотров увидели близкие, или же тогда, когда вы пользуетесь рабочим компьютером и хотите скрыть свои запросы от других пользователей.
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Ранее инженер Юрий Артамонов назвал правила интернет-безопасности. В первую очередь специалист советует устанавливать длинные и сложные пароли, которые должны содержать строчные и заглавные буквы, знаки препинания, цифры. Одинаковые пароли на разных сайтах нежелательны.
 
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