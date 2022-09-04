https://crimea.ria.ru/20220904/rezhim-inkognito-vozmozhno-li-zamesti-tsifrovoy-sled-1124387929.html

Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след

Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след

Режим "инкогнито" для просмотра интернет-страниц не гарантирует приватности, "цифровой след" в Сети все равно останется, заявляют эксперты Роскачества. РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T19:33

2022-09-04T19:33

2022-09-04T19:33

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Режим "инкогнито" для просмотра интернет-страниц не гарантирует приватности, "цифровой след" в Сети все равно останется, заявляют эксперты Роскачества.Это значит, все ваши действия остаются доступными для администраторов сайтов и интернет-компаний, а значит об истинной конфиденциальности речь не идет. Однако в быту такая функция может быть полезной, если вы не желаете, чтобы историю ваших просмотров увидели близкие, или же тогда, когда вы пользуетесь рабочим компьютером и хотите скрыть свои запросы от других пользователей.Также эксперты подчеркивают, что анонимный режим не защищает от вредоносных программ.Ранее инженер Юрий Артамонов назвал правила интернет-безопасности. В первую очередь специалист советует устанавливать длинные и сложные пароли, которые должны содержать строчные и заглавные буквы, знаки препинания, цифры. Одинаковые пароли на разных сайтах нежелательны.

https://crimea.ria.ru/20220222/ekspert-internet-bezopasnosti-predupredil-o-novom-vide-opasnykh-pisem-1122453087.html

https://crimea.ria.ru/20220501/v-rossii-izmenyatsya-pravila-zaschity-informatsii-s-2025-goda-1123112906.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество