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Где в Крыму не будет воды в четверг - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Где в Крыму не будет воды в четверг
Где в Крыму не будет воды в четверг - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Где в Крыму не будет воды в четверг
В четверг из-за ремонтов без воды останутся некоторые абоненты Симферополя, Феодосии, Джанкоя, а также евпаторийского и алуштинского регионов, сообщает... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:48
2022-09-01T10:48
вода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В четверг из-за ремонтов без воды останутся некоторые абоненты Симферополя, Феодосии, Джанкоя, а также евпаторийского и алуштинского регионов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, с 12 часов дня до полуночи без водоснабжения останутся абоненты столичного микрорайона Белое 2, 3, 4, 5, поселка Айкаван, сел Ана-Юрт, Акрополис, Хошкельды, Каменки, возможно снижение давления в микрорайонах Загородном, Сергеевке, Новосергеевке, Свободы, Лермонтова, Бела Куна, по улицам Кечкеметской, Куйбышева, проспекту Победы.По улице Кржижановского, 3 в Грэссовском поселке Симферополя, водоснабжение возобновят к пяти часам вечера.В Джанкое из-за аварии до 18 часов воды не будет по улицам Калинина, 1, Розы Люксембург, частично Крымской, также без подачи ресурса остаются школа №2 и детсад №2.В Феодосии до 17.00 воды не будет по адресам Анюнаса, 37-39, Степаняна, 1-63, Гарнаева, 81-83.В алуштинском селе Лучистом без воды улицы Школьная, Урожайная и Новый переулок.Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе без подачи ресурса остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, села Поповка и Коса Южная, людей обеспечивают привозной водой.
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
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вода в крыму, крым
Где в Крыму не будет воды в четверг

В четверг часть Крыма останется без воды из-за ремонтов

10:48 01.09.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В четверг из-за ремонтов без воды останутся некоторые абоненты Симферополя, Феодосии, Джанкоя, а также евпаторийского и алуштинского регионов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, с 12 часов дня до полуночи без водоснабжения останутся абоненты столичного микрорайона Белое 2, 3, 4, 5, поселка Айкаван, сел Ана-Юрт, Акрополис, Хошкельды, Каменки, возможно снижение давления в микрорайонах Загородном, Сергеевке, Новосергеевке, Свободы, Лермонтова, Бела Куна, по улицам Кечкеметской, Куйбышева, проспекту Победы.
По улице Кржижановского, 3 в Грэссовском поселке Симферополя, водоснабжение возобновят к пяти часам вечера.
В Джанкое из-за аварии до 18 часов воды не будет по улицам Калинина, 1, Розы Люксембург, частично Крымской, также без подачи ресурса остаются школа №2 и детсад №2.
В Феодосии до 17.00 воды не будет по адресам Анюнаса, 37-39, Степаняна, 1-63, Гарнаева, 81-83.
В алуштинском селе Лучистом без воды улицы Школьная, Урожайная и Новый переулок.
Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе без подачи ресурса остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, села Поповка и Коса Южная, людей обеспечивают привозной водой.
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12 августа, 18:14Радио "Спутник в Крыму"
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