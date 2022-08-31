https://crimea.ria.ru/20220831/krym-i-sevastopol-stali-antiliderami-v-reytinge-zadolzhennosti-po-ipoteke-1124357598.html

Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке

Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке

Только два региона России – Севастополь и Крым – показали рост просроченной задолженности по ипотеке к началу августа. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T18:23

2022-08-31T18:23

2022-08-31T18:23

крым

севастополь

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Только два региона России – Севастополь и Крым – показали рост просроченной задолженности по ипотеке к началу августа. Об этом свидетельствуют данные регулятора, изученные специалистами банка БКФ РИА, сообщает РИА Новости.Он отметил, что в остальных регионах России этот уровень пошел на спад.Кроме того, по словам эксперта, эти же два региона вошли в тройку лидеров по годовому росту задолженности по ипотечным кредитам на жилье. Рост в Севастополе составил 29,9% – город на третьем месте. В Крыму этот показатель достиг 30,7% – у республики второе место. Первое место досталось Чечне. В целом по РФ снижение составило 17,2%.Также аналитик уточнил, что объем ипотеки за июль в России снизился на 21,1%. И самое большое снижение этого показателя в рейтинге регионов также продемонстрировали Крым (54,1%) и Севастополь (40,8%).Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, для чего Банк России вводит блокировку счетов.

https://crimea.ria.ru/20220815/ekspert-perechislila-podvodnye-kamni-ipoteki-1124162553.html

https://crimea.ria.ru/20220629/kak-vyplatit-ipoteku-pri-potere-ili-snizhenii-dokhoda--ekspert-1123688240.html

крым

севастополь

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крым, севастополь, экономика