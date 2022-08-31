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Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке
Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке
Только два региона России – Севастополь и Крым – показали рост просроченной задолженности по ипотеке к началу августа. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T18:23
2022-08-31T18:23
крым
севастополь
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Только два региона России – Севастополь и Крым – показали рост просроченной задолженности по ипотеке к началу августа. Об этом свидетельствуют данные регулятора, изученные специалистами банка БКФ РИА, сообщает РИА Новости.Он отметил, что в остальных регионах России этот уровень пошел на спад.Кроме того, по словам эксперта, эти же два региона вошли в тройку лидеров по годовому росту задолженности по ипотечным кредитам на жилье. Рост в Севастополе составил 29,9% – город на третьем месте. В Крыму этот показатель достиг 30,7% – у республики второе место. Первое место досталось Чечне. В целом по РФ снижение составило 17,2%.Также аналитик уточнил, что объем ипотеки за июль в России снизился на 21,1%. И самое большое снижение этого показателя в рейтинге регионов также продемонстрировали Крым (54,1%) и Севастополь (40,8%).Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, для чего Банк России вводит блокировку счетов.
https://crimea.ria.ru/20220815/ekspert-perechislila-podvodnye-kamni-ipoteki-1124162553.html
https://crimea.ria.ru/20220629/kak-vyplatit-ipoteku-pri-potere-ili-snizhenii-dokhoda--ekspert-1123688240.html
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крым, севастополь, экономика
Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге задолженности по ипотеке

ЦБР: Крым и Севастополь стали антилидерами в рейтинге просрочки и задолженности по ипотеке

18:23 31.08.2022
 
© Фото: pixabayИпотека
Ипотека
© Фото: pixabay
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Только два региона России – Севастополь и Крым – показали рост просроченной задолженности по ипотеке к началу августа. Об этом свидетельствуют данные регулятора, изученные специалистами банка БКФ РИА, сообщает РИА Новости.
"На 1 августа только в двух регионах страны был зарегистрирован годовой рост просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях. Это город Севастополь (+17,6%) и Республика Крым (+12,5%)", – поделился результатами исследования начальник аналитического управления ББКФ Максим Осадчий.
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Он отметил, что в остальных регионах России этот уровень пошел на спад.
Кроме того, по словам эксперта, эти же два региона вошли в тройку лидеров по годовому росту задолженности по ипотечным кредитам на жилье. Рост в Севастополе составил 29,9% – город на третьем месте. В Крыму этот показатель достиг 30,7% – у республики второе место. Первое место досталось Чечне. В целом по РФ снижение составило 17,2%.
Также аналитик уточнил, что объем ипотеки за июль в России снизился на 21,1%. И самое большое снижение этого показателя в рейтинге регионов также продемонстрировали Крым (54,1%) и Севастополь (40,8%).
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